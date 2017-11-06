Как правильно выбрать диван: советы опытных дивановладельцев

Согласно статистике – а разве статистика может ошибаться? – диван покупается раз в восемь-десять лет. Однако внешний вид дивана – не единственное, на что нужно обращать внимание при покупке. Ключевой элемент любой гостиной должен быть не только красив, на нем должно быть удобно сидеть, а еще он просто обязан прослужить подольше, не смотря на всех любителей на нем попрыгать, поваляться и даже подрать когти. Портал DELFI рассказывает о том, на что нужно обратить внимание при выборе дивана в первую очередь.

1. Ваш стиль жизни и окружение дивана

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В первую очередь обратите внимание на то, как вы живете, на размещение мебели в гостиной, высоту потолков и архитектурные особенности помещения, на состав собственной семьи, в конце концов.

Отсюда и стоит начинать "плясать". Во-первых, вспомните, есть ли у вас в комнате какие-то декоративные элементы, вроде больших светильников или торшеров, картин на стенах (разумеется, они будут выполнены в определенной цветовой гамме), представьте цвет своих обоев и штор... Нужно, чтобы ваш будущий диван сочетался с этими предметами.

Важно помнить, что светлая мебель визуально выглядит больше, нежели аналогичная темная, но при этом теряется на фоне светлых же стен. А большие и яркие геометрические узоры будут отлично смотреться в магазине, но дома очень скоро начнут "мозолить" глаза. Но тут можно схитрить и заказать два комплекта чехлов подходящих оттенков, но с разным рисунком и менять их время от времени для того, чтобы "обновить" обстановку.

При выборе дивана также важно понимать, как именно вы будете его использовать. Для этого понаблюдайте за тем, как вы и ваши домочадцы обычно сидят на диванах: полулежа или с прямой спиной. Если вы – любитель полежать дома вечером на диване перед телевизором, то выбирайте мягкий диван с большим количеством подушек. Если же вы (и оставшаяся часть вашей семьи) сидит на диване так, как будто проглотила как минимум пару-тройку зонтиков, то вам подойдет жесткий диван с плотными подушками.