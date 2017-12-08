Обставляем проходную комнату: пять полезных советов

Delfi Dom Sad
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Обставляем проходную комнату: пять полезных советов
Foto: Shutterstock

Комната с несколькими выходами всегда сложна для создания интерьера. Но несколько советов помогут справиться с этим даже тем, кто никогда не пытался обставлять помещения самостоятельно.

Планировка должна быть открытой

Сквозная комната просто предназначена для открытого интерьера. А если еще больше расширить проход между большой комнатой и спальней, то расширится пространство сразу в обеих комнатах. Только не забудьте снабдить проем раздвижными дверьми, чтобы возможность уединения все-таки существовала.

Помните о принципах симметрии

В большинстве случаев проходной комнатой является гостиная, причем двери чаще всего расположены либо на одной стене с разных сторон, либо друг напротив друга на противоположных сторонах. В первом случае пространство между дверьми можно акцентировать с помощью какого-то объекта – телевизора, большое панно или книжный шкаф.

Найдите место для уединения

Бывают и такие ситуации, когда от части комнаты можно отказаться. Тогда можно попробовать перенести дверной проем (предварительно убедившись, что это возможно, и согласовав все изменения) и устроить небольшой укромный уголок.

Объедините коридор с проходной комнатой

Если ничего другое не помогает, то можно расширить пространство, объединив коридор и проходную комнату. Такие вещи, впрочем, лучше "проворачивать" в небольших квартирах. Еще один вариант – присоединить к этой площади кухню. Тогда в квартире появится большое свободное пространство.

Забудьте про мебель по периметру

В случае проходной комнате, особенно когда из нее выходит несколько дверей, нет смысла расставлять мебель вдоль стен. Лучше всего в таком случае строить интерьер вокруг центрального элемента, которым может стать, например, диванный гарнитур или журнальный столик с несколькими креслами.

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Delfi Dom Sad

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