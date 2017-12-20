Украшаем лестницу: Топ-6 способов как сделать ее стильной и оригинальной

Лестница в доме далеко не всегда должна выглядеть просто лестницей – ее тоже можно оформить ярко и необычно. И вот несколько примеров.

Разноцветная лестница

Это почти беспроигрышный вариант практически в любом интерьере, где есть глухая лестница, поскольку вы можете покрасить в любой цвет не только сами ступеньки, но и подступенки (элементы, соединяющие две смежные ступени и закрывающий просвет между ними). Здесь можно использовать как разные цвета, так и разные оттенки или узоры – главное, не переборщить.

Трафареты

Удачно подчеркнуть общий стиль в доме можно с помощью трафаретов. Причем плюсов в их использовании гораздо больше, чем минусов: они несложны в использовании, а создать с их помощью можно фактически все, что угодно.

Рисунки

Если в доме подрастает юный художник или он уже вырос и превратился в дизайнера интерьеров, готового разрисовать любую доступную поверхность, то не мешайте молодому дарованию! Лестница – неплохое место для того, чтобы попробовать свои силы в оформлении помещения.

Надписи

Разнообразить лестничный пролет можно не только при помощи цветов и рисунков, но и используя разнообразные надписи. Это может быть что угодно – на что вам хватит фантазии: строчки из любимых песен, мотивационные высказывания, математические формулы или просто имена членов семьи.

Стикеры

Стикеры – самый простой и дешевый способ разнообразить обычную белую лестницу. А если надоест их также быстро можно снять и заменить другими.

Книжные полки

Это неплохой вариант для книг, которые вы готовы прочитать прямо не сходя с места. А сбоку от любимых книжек можно положить подушечку и плед потеплее – нужно же устраиваться поудобнее даже на лестничном пролете.