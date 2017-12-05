В Риге открылся первый в Балтии квартал дизайна и интерьера

В Риге открылся первый в Балтии квартал, специализирующийся на продаже товаров для дизайна и интерьера, – DECCO Centrs. Здесь на площади 13 500 квадратных метров будут располагаться более чем двадцать магазинов-салонов ведущих профессионалов отрасли. Создание подобного квартала – это самый масштабный на данный момент проект подобного типа в странах Балтии, в его развитие было вложено 10 миллионов евро.

"Идея о создании квартала дизайна возникла два с половиной года назад. Строительство началось совсем недавно – в марте этого года. Это был большой вызов, ведь надо было вовремя завершить строительные работы и одновременно привлечь профессионалов отрасли, которые были бы готовы назвать квартал своим домом. Уже в середине лета 80% помещений было сдано, и многие салоны разместят здесь свои главные офисы в Риге. Мы гордимся тем, что у нас будут и такие представители отрасли, у которых до сих пор не было магазинов-салонов в Латвии, – рассказывает разработчик проекта DECCO Centrs Валдис Кириковс. – Здесь каждый сможет найти для себя что-то подходящее, поскольку спектр предлагаемых товаров широкий, а цены – демократичные".

Foto: Publicitātes foto

"DECCO Centrs – это самый инновационный дизайнерский концепт во всей Балтии. Это идеальное решение для дизайнеров и архитекторов, а также для всех интересующихся, желающих улучшить качество своего жизненного пространства. Возможность сэкономить время и купить все необходимое для благоустройства дома в одном месте важна не только для профессионалов отрасли, но и для любого посетителя", – говорит Лолита Фрейдмане, руководитель студии дизайна интерьера Intrante и лауреат конкурса "Награда за дизайн Союза дизайнеров Латвии 2017".

Обширный комплекс, состоящий из четырех зданий, находится в Риге, на улице Катлакална, 6d. Он объединяет магазины-салоны, офисные и складские помещения и предлагает посетителям и профессионалам в области дизайна готовые решения по дизайну жилья. Каждый магазин-салон располагает отдельным входом, а также обширными и наглядными экспозициями. В целом в квартале будет доступно более 20 магазинов-салонов – в одном месте соберутся эксперты в области торговли отделочными материалами, сантехникой, оборудованием для кухни и мебелью, домашним текстилем и аксессуарами, осветительной, товарами для домашнего интерьера и хозяйственными товарами, а также садовой мебелью.

Foto: Publicitātes foto

На данный момент здесь уже представлены такие предприятия как производитель мебели из древесного массива Wenden, производитель мебели и аксессуаров для спален Nakts mēbeles, крупнейших в Балтии производитель кухонной мебели Arens, эстонский магазин предметов интерьера и мебели Home4you, представитель как латвийских, так и зарубежных производителей мебели Feidi, представитель западноевропейских производителей мебели и предметов интерьера Nest studija, салон интерьера Siena и салон товаров для кухни Kult. Кроме того, будут доступны специализированные магазины: одно из крупнейших в Латвии предприятий по торговле сантехникой Sonel и ведущее специализированное предприятие по торговле дверьми Prodex. Обитателями квартала стали также три предприятия, у которых до сих пор не было магазинов в Латвии: салон мебели и товаров для интерьера Mebellini и магазин Lett, а также Korte – одно из ведущих в Балтии предприятий по обработке искусственного камня. До конца января к ним присоединятся представитель скандинавских производителей мебели Mūzas istaba, магазины осветительных приборов Domotika и Watt Group, датский производитель мягкой мебели Innovation, один из лидеров латвийского рынка по торговле плиткой – H&L studija и предприятие Anitra, предлагающее разные виды напольного покрытия.