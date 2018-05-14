В Шотландии выставлен на продажу замок Акергил - пять веков истории войн кланов за 3,9 млн фунтов

В Шотландии вновь выставлен на продажу замок Акергил, расположенный в бухте Синклер в графстве Кейтнесс - исторической области у побережья пролива Пентленд-Ферт и Северного моря.

За средневековый замок теперь просят 3,9 миллиона фунтов стерлингов, хотя еще в 2009 году его выставляли за 5 млн. Когда покупателя не нашлось, владельцы снизили цену - три года назад его можно было купить за 4,5 млн фунтов. Но и тогда продажа не удалась. Теперь цена упала в очередной раз.

A post shared by Ackergill Tower (@ackergilltower) on May 12, 2018 at 8:10am PDT

Акергил был построен в конце XV века и был значительно расширен в середине XIX века знаменитым шотландским архитектором Дэвидом Брюсом, а затем вновь обновлен в XXI веке.

Этот замок считается довольно известным местом отдыха и долгое время используется как отель. В нем насчитывается 32 спальни, 31 ванная комната, огромная сводчатая гостиная, курительная комната, конференц-зал, бильярдная, столовая, винный погреб. К замку прилегает 12 гектаров частной земли, на которой расположены иные примечательные постройки, среди которых оперный зал - самый северный в Великобритании.

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Впрочем, по желанию клиента эта недвижимость может быть использована не как отель, а как частная резиденция или место для проведения корпоративных встреч и развлечений, отмечает The Times.

В разное время в этом месте останавливались: британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон; шотландский актер, музыкант и ведущий, командор Ордена Британской Империи Билли Коннолли; американский актер, кинорежиссер и продюсер Джек Николсон, номинированный на "Оскар" рекордные 12 раз; американский актер и продюсер, обладатель двух премий "Оскар" Майкл Дуглас; британский актер, лауреат "Оскара" Джереми Айронс; один из самых известных британских телеведущих, автор шоу This Morning Филлип Шофилд и многие другие знаменитости. Кстати, последний выбрал в 1992 году замок Акергил местом проведения своей свадьбы, заявив, что это место его мечты.

A post shared by David Moffatt (@moffphotography) on Apr 11, 2018 at 6:29am PDT

Акергил считается одним из самых мистических мест Шотландии. По преданиям, когда в XV веке замок находился во владении клана Кейтов, его представители похитили девушку из клана Ганнов, которых считали своими кровными врагами. Ее заточили в башню замка Акергил. Девушка пыталась бежать, но разбилась насмерть, упав с высоты. С тех пор призрак несчастной в красном платье якобы бродит по коридорам Акергила. Добавим, что примирение враждующих кланов Кейтов и Ганнов произошло ровно 40 лет назад - в 1978 году. Тогда глава клана Кейтов 12-й граф Кинтор Джеймс Кейт и глава клана Ганнов Иэн Александр Ганн из Баннискирка официально подписали договор о дружбе.