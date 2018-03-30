В Великобритании разыгрывают в лотерею стеклянный особняк за 4,2 млн долларов

Delfi Dom Sad
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В Великобритании разыгрывают в лотерею стеклянный особняк за 4,2 млн долларов
Foto: Reuters/Scanpix
newsru.com

В Англии в лотерею разыгрывают дом за 4,2 млн долларов - Avon Place в графстве Гэмпшир на юге страны. Как сообщает The Daily Mail, владелец выставил дом на продажу два года назад, но так и не нашел покупателя.

Дом с очень большим объемом остекления построен компанией Huf Haus - немецким производителем сборных домов из дерева. В двухэтажном особняке с шестью спальнями почти все окна - панорамные. Даже из просторной ванной открывается вид на сад. В доме нашлось место для кинотеатра и игровой для джентльменов - со столом для снукера, английской разновидности бильярда.

Интерьер выдержан в серо-белых тонах с яркими акцентами: в разных комнатах это либо мебель, либо картины, либо элементы освещения.

Владельцы планируют распродать 120 тыс. лотерейных билетов по 25 фунтов каждый, чтобы в итоге получить желаемые 3 млн фунтов. Победителю, помимо самого дома, обещают оставить всю мебель, а также оплатить налог и услуги юриста при оформлении сделки.



Всего выпущено 250 тыс. билетов. Как отмечает The Daily Mail, даже если все они будут проданы, шансы на выигрыш все равно в сотни раз выше, чем на джекпот в обычных денежных лотереях с шариками. Если владельцам удастся реализовать все билеты, за дом они выручат 6,25 млн фунтов - это более чем вдвое превышает первоначальное предложение.

Дом расположен на склоне холма на участке в 40 соток, который выходит к реке Эйвон.

Реализация билетов закончится 31 июля, и в первую неделю августа пройдет розыгрыш под руководством местного депутата - сэра Кристофера Чоупа.

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Delfi Dom Sad

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