ВИДЕО. Хозяйка особняка актера Джейсона Стейтема провела экскурсию по дому, купленному за $13 млн

Delfi Dom Sad
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Журнал Vogue в своей рубрике "73 вопроса", посвященной коротким видеоинтервью со знаменитостями, проходящих в их квартирах или особняках, представил своим читателям и зрителям особняк звезды Голливуда - 50-летнего актера Джейсона Стейтема, в котором он живет вместе со своей возлюбленной британской моделью Рози Хантингтон-Уайтли и их десятимесячным сыном Джеком Оскаром Стейтемом.

Хозяйка дома стоимостью в 13 миллионов долларов, провела по нему экскурсию в свой 31-й день рождения.

Рози распахнула двери особняка в Беверли-Хиллз, который оформлен в изящном современном стиле минимализма. В доме площадью более 660 кв. метров, который Рози и Джейсон приобрели в 2015 году, есть пять спален, восемь ванных комнат, гараж на восемь машин, гостиная, две столовые и просторная кухня. В дизайне помещений преобладают сочетание классической белой обстановки с теплыми оттенками натурального дерева. К дому прилегает ухоженный сад, в котором есть зона отдыха и бассейн.

Ранее эта недвижимость принадлежала молодому модному дизайнеру Дженни Кейн, которая лично занималась оформлением интерьера всех комнат дома - в том числе и ванной комнаты с мраморными стенами, огромными окнами и металлической ванной. Дом был построен в 80-х годах прошлого века, но в 2006 году Кейн его перестроила.

Напомним, что Джейсон Стейтем, известный ролями в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Перевозчик" и "Форсаж", и Рози Хантингтон-Уайтли начали встречаться в апреле 2010 года.

В 2016 году стало известно о помолвке модели и актера. А 24 июня следующего года у пары родился первенец, которого назвали Джек Оскар Стейтем.

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Delfi Dom Sad

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