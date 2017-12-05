Все о паркетных полах — виды, уход и реставрация

Паркетный пол — классическая ценность. Если в доме сохранился оригинальный паркет, то это указывает на его высокое качество. В то время как самыми популярными покрытиями стали ламинат и линолеум, паркет стал эксклюзивным материалом. Tava Māja и специалисты из Parket sala рассказывают о том, как правильно выбирать и ухаживать за паркетом.

За несколько сотен лет паркет доказал себя как прочное, долговечное и полностью натуральное напольное покрытие. При выборе паркета нужно учитывать особенности и функции помещения, а убедиться в том, что в дальнейшем за паркетом можно будет легко ухаживать. Паркет хорош тем, что дает возможность выбирать нужный оттенок, его можно обновить циклевкой, обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Специалисты указывают, что широкий диапазон цветов, текстур и цен позволяет легко выбрать оптимальный вариант.

Критерии выбора паркета

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При выборе паркета важно учитывать следующие факторы:

Функция и нагрузка помещения: от этого зависит срок службы паркета. Для помещений с большей нагрузкой лучше выбирать паркет из твердых пород дерева, а у помещений с меньшей нагрузкой есть преимущество в большем выборе узора паркета.

При укладке паркета с обогревом стоит помнить, что для этих целей лучше всего годится двухслойный паркет. Можно использовать и трехслойный, но тогда следует учесть большую теплостойкость. Паркет из массивного дерева не годится для полов с подогревом.

Стоит помнить, что со временем паркет может изменить цвет — стать светлее или темнее, или изменить насыщенность цвета. Это происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей.

В помещении с паркетом лучше всего поддерживать постоянную температуру от +15 до +27°C и влажность 40-60%. Желательно избегать резких перепадов температуры и влажности, поскольку это ведет к деформации паркета и могут появиться трещины между досками. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью паркет обычно не используется.

Влага, уличная обувь, каблуки, песок и домашние животные также могут повредить паркет.

При выборе паркета обратите внимание на толщину верхнего слоя досок. От этого зависит, как часто можно будет обновлять паркет посредством циклевки. Обычно у двухслойного или трехслойного паркета толщина верхнего слоя составляет 3.5 мм, а это значит, что паркет можно циклевать 2-3 раза. У паркета из массивной доски этот слой бывает толщиной 5-7 мм.

Паркет обычно делят на 3 сорта — select, nature, rustic. Select — паркет из отобранной древесины с однородным цветом и рисунком без веток. В паркете Nature возможны различия в тоне и рисунке, а в Rustic неоднородность рисунка и цвета является его уникальным качеством. Классификация паркета не влияет на его качество.

Часто стоимость паркета определяет не его качество, а порода дерева, классификация, способ обработки и размер досок. Например, трехслойный паркет, который выглядит как большая напольная доска будет дороже трехслойного паркета из нескольких маленьких досок.