Плесень в цветочных горшках? Не проблема!

В цветочных горшках при частом поливе или смене почвы может образовываться белая или сероватая пленка. Это плесень или солевой налет, от которых вполне можно избавиться. Если сформировавшиеся взрослые растения чаще всего не страдают от этого, то молодая рассада может даже погибнуть.

Попробуйте растение поливать немного реже, сделать хороший дренаж, прочистить отверстия в дне горшка. Вполне возможно, что растение просто не успевает впитывать всю воду, и она, испаряясь с поверхности земли, образует солевой налет. Замените частые скудные поливы на редкие, но обильные, с полным промыванием всей почвы.

Если более редкие поливы не помогли и избавиться от плесени в горшке не удалось, пересадите растение в горшок меньшего размера (если вы видите, что корни занимают лишь часть земли). Можно обойтись и без полной пересадки, просто замените верхний слой земли в горшке.

Горшок тщательно вымойте и сполосните кипятком. Если есть возможность, прокипятите его целиком в кастрюле или ведре с водой. Затем просушите, на дно насыпьте гравий или молотый кирпич, чтобы обеспечить дренаж.

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Новую землю перед засыпанием прокалите в жарочном шкафу или на плите либо пропарьте, чтобы уничтожить все имеющиеся в ней микробы и споры плесени. Учтите, что даже покупная земля часто заражена, поэтому требует дополнительной обработки. Чтобы пропарить землю, насыпьте ее в дуршлаг и поставьте над кастрюлей с кипящей водой. Держите, пока земля не станет горячей.

Поливайте растение только мягкой водой. Для этого налейте воду в емкости за 1-2 дня и оставьте отстаиваться. Никогда не поливайте цветы водой из-под крана – это очень вредно для них. Если есть возможность, пропускайте воду через фильтр с ионообменником – вода обогатится полезным калием, а хлора, кальция и магния при этом станет меньше.

Раз в месяц поливайте растения водой с добавлением 1-2 капель лимонного сока на литр. Кроме того, можно использовать щавелевую кислоту, но постарайтесь не добавлять ее слишком много.

Обеспечьте нормальную влажность в комнате, поскольку сухость может быть одной из причин налета в цветочном горшке. Лучшим решением будет купить ионный увлажнитель воздуха, но можно просто оставлять на радиаторах отопления влажные полотенца на ночь.