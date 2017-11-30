Выращиваем лук на зелень к Новому году: легко и просто

Новогодние и рождественские праздники наступят уже совсем скоро. И будет уместным к праздничному столу вырастить свою витаминную зелень без присутствия в ней разнообразной "химии". Как вырастить на собственном подоконнике лук к Новогоднему столу рассказывает портал "Как просто".

Чтобы вырастить на подоконнике достаточно мощную зелень к новогоднему столу, надо, прежде всего, посадить правильную луковую репку, и сделать это вовремя. Именно сейчас самое время заняться подготовкой и высадить лук.

Выбираем посадочные луковицы

"Лук он и есть лук", - скажут многие. Не так все просто. Дело в том, что лук различается по сортам. Он бывают полуострый и острый. Так, для ранней выгонки (к новогодним праздникам) удачнее посадить именно лук полуострых сортов - период "спячки" у него короче. В конце ноября лук острых (лежких) сортов еще "спит". И выгнать его на зелень быстро не получится, он проявляют свое "упрямство". Для выгонки лука на зелень после Нового года, ближе к весне, можно высаживать любые сорта.

Для выгонки самыми оптимальными будут некрупные головки лука диаметром 4-5 см. Также можно использовать и луковицы-выскочки, с появившимися зелеными перышками. Нельзя высаживать лук с подгнившим донцем.

Для выгонки прекрасно подходят лук-шалот и многоярусный лук.

Условия выращивания

Выгонку репки можно вести в любой подходящей таре. Но практичнее будет высадить их в единый невысокий ящик (поддон для рассады). Так проще ухаживать за "огородом". В качестве субстрата подойдут такие сыпучие материалы как: опилки разной фракции (их предварительно ошпаривают кипятком), сыпучий некислый торф, вермикулит. Использовать землю тоже можно, но в ней часто заводятся мошки, да грязи будет больше. Сейчас в магазинах можно приобрести специальные контейнеры с оборудованием для выгонки лука в домашних условиях. В контейнер наливается вода, на дно кладется трубка с отверстиями, через которую подается воздух. Но это удовольствие стоит денег.

Подкармливать лук удобрениями нежелательно. Недостаток света провоцирует образование в зелени большое количество нитратов. Луковица - это кладовая питания, в ней есть все необходимое для роста зеленых перьев.

Стимулируем прорастание лука

Самым простым будет обрезать макушку луковиц по "плечики", чтобы проснулись быстрее ростовые почки. Можно замочить луковицы в теплой воде в течение суток, что также послужит стрессом и даст толчок к росту.

Высадка луковиц

Луковки располагают плотно друг к другу, слегка вдавливая донце во влажную посадочную смесь. В течение 1,5-2 недель при температуре в комнате около 20-22 градусов начинают образовываться корешки, появляются зеленые перышки. В данный период времени свет луку не нужен. Как только зазеленели головки - можно выставлять на светлый подоконник. Теперь свет необходим для роста и формирования полезных веществ и витаминов в зелени. По мере подсыхания посадочной смеси, ее увлажняют.

При быстром росте зелени, если она перерастает, можно ее придержать, снизив температуру до 15-16 градусов. Для этого луковый "огород" на ночь выносят в более прохладное помещение.