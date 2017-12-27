Зеленый подарок надолго: какие растения можно дарить в горшках?

Ищете праздничный подарок, презент на новоселье или в качестве благодарности? Обратите внимание на растения в горшках — этот элегантный в своей простоте подарок намного лучше срезанных цветов. Gardening Know How рассказывает о самых лучших вариантах.

Не все растения одинаковы по своим свойствам, поэтому, прежде чем дарить растение в горшке, подумайте, насколько человек любит и умеет ухаживать за растениями. Дарите те растения, которые не требуют особого ухода.

Амариллис — цветет зимой и напоминает о том, что весна не за горами.

Суккуленты — требуют очень мало воды и бывают самых разных форм и размеров. Это отличный вариант для подарка, тем более, что из них можно создать красивую и оригинальную коллекцию.

Алоэ — один из популярнейших суккулентов. Оно хорошо переносит засуху и отлично залечивает порезы и ожоги.

Цикламен — компактное и привлекательное растение, которое хорошо переносит зиму.

Орхидеи — элегантные и оригинальные цветы, которые могут стать хорошим подарком, но только в том случае, если получатель хоть немного знает об уходе за этим растением.

Бамбук счастья (Драцена Сандера) — хоть технически это больше лилия, чем бамбук, этому растению не нужна почва и оно может расти в вазе с водой.

Многорядник (рождественский папоротник) — популярное растение, которое остается зеленым даже зимой, а весной его можно пересадить в почву на улице.

Воздушные растения (эпифиты) — станут оригинальным подарком, поскольку им не нужна ни почва, ни поливы — только регулярное опрыскивание водой.

Нарциссы — требуют минимального ухода и растут на любой почве — от камешков до чернозема, и расцветают ароматными цветами.

Шлюмбергера — необычное растение, которое цветет каждый год яркими алыми цветами в районе зимних праздников.

Пуансеттия — классическое растение, которое остается привлекательным весь год. А здесь вы можете узнать, как заставить пуансеттию зацвести и на следующие зимние праздники.

Лаванда — сохраняет свой уникальный аромат весь год и радует глаз своим приятным фиолетовым цветом, особенно, когда она пересажена в сад.

Пряная зелень в горшочках — пожалуй, самый полезный вариант из всех. Что бы вы ни выбрали — орегано, розмарин или базилик, это будет приятный, дельный и ароматный подарок. Растения можно пересадить в сад и тогда больше никогда не нужно будет покупать зелень в магазине.