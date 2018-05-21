12 способов сделать ваш дом уютнее, а вас — счастливее

Если ваш дом захламлен или не отражает ваш характер, то сложно почувствовать себя дома по-настоящему. Reader's Digest рассказывает, как маленькие, но научно-обоснованные изменения могут сделать ваш дом уютнее, а вас счастливее.

Поддерживайте порядок

Будь то кипа бумаг на столе или башня из книг в углу, беспорядок в доме ведет к беспорядку в мышлении. В комнате, где нет ничего лишнего и все находится на своих местах, и думается легче и яснее. Мы можем сфокусироваться на действительно важных вещах и на том, что делает нас счастливыми. Раньше наш вид зависел от постоянного наблюдения за обстановкой, мы следили, чтобы вдруг не появился кто-то и не съел нас. Поэтому даже визуально беспорядок приводит нас в состояние стресса, потому что мы не можем сразу сориентироваться где есть что.