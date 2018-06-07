24 лайфхака от наших бабушек, которые сэкономят вам время и деньги

Всему на свете приходится учиться. Никто не рождается со способностью быстро и качественно гладить рубашки или в правильной последовательности убирать дом. А у кого же нам учиться как не у наших мам и тем более бабушек. Наши бабушки жили в то время, когда не было большинства современных инструментов и даже технологий. Тем не менее дом большинства из них был и остается эталоном чистоты и порядка.

Наши бабушки жили в то время, когда не было большинства современных инструментов и даже технологий. Тем не менее дом большинства из них был и остается эталоном чистоты и порядка. Портал FurnishHome рассказывает, чему могут научить современные бабушки нас с вами.

1. Планируем уборку по сезонам

Многие из наших бабушек планируют большие объемы уборки в соответствии с сезонами. Хороший способ распределить все работы на год! Некоторые из пунктов нужны лишь владельцам собственных домов, если вы живете в квартире, просто пропустите их.

Весной чистим ковры и делаем генеральную уборку с отодвиганием от стен и углов всей мебели.

чистим ковры и делаем генеральную уборку с отодвиганием от стен и углов всей мебели. Летом чистим фасады дома, включая окна со всеми внутренними рамами.

чистим фасады дома, включая окна со всеми внутренними рамами. Осенью готовим все системы отопления к теплому времени года. Осенью расконсервируем их, продуваем и пр.

готовим все системы отопления к теплому времени года. Осенью расконсервируем их, продуваем и пр. Зимой выносим на обработку холодом все одеяла, подушки, габаритный текстиль и всю одежду, которая всегда хранится в шкафу.

2. Рационально гладим постельное белье

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У наших бабушек есть очень простой способ получить выглаженные простыни без необходимости гладить их полностью. И вы тоже можете это сделать! После стирки извлеките их из сушилки (прежде чем они полностью высохнут!) и сложите их аккуратно. Потом прогладьте в сложенном виде!

3. Не выбрасывайте старую одежду и постельное белье

Наши бабушки никогда не были столь расточительны, чтобы выбрасывать вещи. Вместо привычных для нас бумажных полотенец они использовали тряпки, которые получались из старых вещей. Просто отрежьте все швы и нарежьте на нужный вам размер.

4. Краситель из чая

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Даже если вы перепробовали все, чтобы удалить пятна с салфеток или скатерти, вам не нужно их выбрасывать! Многие из наших бабушек просто перекрашивали испачканные в каплях чая салфетки и скатерти в растворе самого чая. Согласитесь, просто гениально! Добавьте 4 или 5 пакетиков черного чая на ведру горячей воды и позвольте им настояться 10 минут. После этого извлеките пакетики чая и опустите в ваш новый "краситель" испачканную вещь. Уверены, прекрасный античный оттенок коричневого пойдет на пользу вашим салфеткам и скатертям!

5. Крем для обуви – для деревянной мебели

Крем и воск для обуви подойдут вашей деревянной мебели и будут поддерживать яркость цвета. Вы также можете использовать крем для обуви, чтобы скрыть потертости на деревянной мебели!

6. Как сделать окна идеальными

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Когда вы натираете только что вымытые окна, используйте вертикальные штрихи с одной стороны окна и горизонтальные штрихи с другой. Если какие-либо полосы останутся позади, вы сможете понять, находятся ли они внутри или снаружи окна!

7. Как удалить разлитый свечной воск и парафин

Чтобы удалить свечной воск с деревянных полов или мебели, подержите мешок кубиков льда на месте разлития воска в течение нескольких минут. Как только воск затвердеет, его будет легко соскоблить или отколоть.

8. Мойте стены снизу вверх

Мытье от уровня пола – самый лучший способ избежать подтеков.

9. Разрезайте губки пополам

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Наши бабушки пользовались почти всегда новыми губками, потому что использовали их меньшее количество времени. Если вы разрежете новую кухонную губку пополам, вы получите в два раза больше, чем обычно! Меньшая по размеру губка высыхает гораздо быстрее, поэтому это поможет предотвратить рост бактерий.

10. Как быстро убрать пролитый жир

Если вы пролили жир на деревянный пол, срочно вылейте на него холодную воду. Холодная вода заставит смазку застыть, прежде чем она сможет проникнуть в древесину и оставить пятно.

11. Натирайте серебро зубной пастой

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Если вам нужен быстрый способ заставить серебро сиять, не паникуйте! Просто хватай зубную пасту. Нанесите немного зубной пасты (пасты, а не геля!) на серебро, промойте чистой водой, затем высушите мягкой тканью. Красиво!

12. Легко и быстро надевайте наволочки

Ваша бабушка наверняка знает все лучшие трюки для застилания постели, включая этот трюк для надевания наволочки. Переверните наволочку наизнанку и положите руки внутрь. Затем возьмите углы одного конца подушки и потяните их к себе, сдвинув наволочку вниз. Невероятно просто!

13. Используйте текстильные полотенца

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Вы можете сэкономить немного денег за счет перехода с бумажных полотенец на текстильные. Просто купите их достаточное количество, стирайте часто и отдельно от всего.

14. Используйте автомобильный воск для вентиляционных отверстий

Нанесите немного автомобильного воска на вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить образование пыли на них.

15. Используйте натуральные освежители воздуха

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Используйте 100% экстракт ванили, чтобы сделать запах вашего дома удивительным, притом без каких-либо неестественных химических веществ. Вы можете разложить хлопковые саше с капельками экстрактом в углах за и под мебелью.

16. Используете пар, чтобы убрать прилипшую еду

Есть простой способ удалить прилипшую еду, который не требует часов замачивания. Доведите до кипения воду в кастрюле, затем подержите грязное блюдо над кастрюлей в течение нескольких секунд. После обработки паром вы легко все сделаете!

17. Установите день стирки

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Это упрощает сам процесс и позволяет высвободить остальные дни.

18. Как удалить пятна и запах с рук

Обработка некоторых продуктов может оставить пятна или запах на ваших руках. Удалить пятна и запахи поможет томатный сок или соус! Или вы можете протереть ваши руки солью.

19. Выберите день для выпечки

А благодаря нашим современным морозильникам, вы можете сделать даже ежемесячный день выпечки, когда вы готовите несколько партий печенья или тортов, а затем замораживаете их на потом.

20. Подрежьте занавеску для душа

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В следующий раз, когда вы будете вешать новую занавеску для душа, отрежьте 5 или даже 10 сантиметров. Эта часть занавески обычно прилипает к ванне и мешает ее чистить.

21. Используйте кондитерский жир, чтобы смазать скрипящую дверь

Удивительно, что мало кто додумался до этого, ведь настоящая смазка не у всех есть дома.

22. Проветривайте матрасы на солнце

Бабушка знала, что старый добрый солнечный свет и свежий воздух чистят и дезодорируют очень даже эффективно. Просто вытащите свой матрас во двор или на балкон в солнечный день, а затем оставьте его там на несколько часов. Это поможет убить пылевых клещей, высушить влагу и сделает ваш матрас свежим и чистым!

23. Делайте ставку на превентивные меры

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200 граммов профилактики стоят килограмма лечения. Если вы можете предотвратить беспорядок, вам не придется так много убирать и чистить!

24. Не отставать, не догонять

У многих бабушек был список маленьких дел, которые они делают каждый день. Это не только помогает содержать дом красивым и аккуратным на случай, если кто-то заскочит в гости, но и помогает быстро и просто убирать дом в целом.