8 простых изменений по фэн-шуй, которые вы можете сделать прямо сейчас

Вместо того, чтобы давать себе нереалистичные обещания на Новый год или "начинать новую жизнь" каждый понедельник, потратьте пять минут на то, чтобы внести эти восемь простых изменений, подсказанных тренером по фен-шуй.

Всегда имейте возможность видеть вход со своего рабочего места

Если человек не видит выход в любой момент времени, будь то самолет или рабочее место, он рискует потерять энергетический покой. Раньше считалось, что таким образом мы видим, когда и если на нас захотят напасть. Сегодня это скорее ассоциируется с возможностью контролировать ситуацию — и свою жизнь.

Если развернуть стол нереально, поставьте на столе маленькое зеркальце, в котором будет отражаться дверь.

Добавьте "тепла" на рабочий стол

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В большинстве офисов используется "холодный" флуоресцентный свет, а столы сделаны из металла или пластика. Компенсируйте это, добавив растений и "теплых" предметов желтого цвета, которые компенсируют "холодность" бездушной офисной мебели и обстановки. В природе наблюдается идеальный баланс и человек инстинктивно стремится к ней и в обстановке суетливых городов.

Запретите всю электронику в спальне

Врачи и специалисты по фэн-шуй солидарны — электронике не место в спальне, в особенности же если у вас проблемы со сном. Энергетика электронных устройств, даже таких небольших, как смартфоны, вступает в конфликт с энергетикой человека. А в спальне не место для конфликтов, это место для отдыха.

Разберитесь с бардаком под кроватью

Если вы годами не заглядывали под кровать, настало время навести там порядок — чтобы энергия могла свободно циркулировать. А если вам абсолютно необходимо там что-то хранить (в специальных ящиках, например), убедитесь, что храните только мягкие вещи, например, белье.

Плита должна быть в идеальном порядке

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Плита, печка или камин — это символ достатка и по фэн-шуй это одно из важнейших мест в доме. Так что на ней и вокруг нее должно быть чисто, а сама плита должна быть полностью исправной, у нее должны работать все конфорки и даже лампочка в духовке тоже должна быть исправной.

Чтобы сбалансировать отношения, сбалансируйте… тумбочки

Если возможно, сделайте так, чтобы обе прикроватные тумбочки были одинаковой формы, размера и высоты, так как прикроватное пространство влияет на каждого из тех, кто спит на этой кровати. Так что если с одной стороны общей постели гигантский шкаф, а с другой прикроватная тумбочка, это отражается и на отношениях.

Воспламените отношения с помощью двух свечей

Свечи — символ огня, а также инструменты для энергетической подзарядки. Использование свечей в области общения двух людей может быть полезным только если и свечей тоже две.

Прихожая должна быть чистой и "призывающей"

Убедитесь, что входная дверь открывается полностью и ей ничего не мешает, что в прихожей и за дверью чисто, потому что именно через входную дверь в жизнь людей входят новые возможности. Поскольку это "первое" место в доме, убедитесь, что в нем чисто и просторно, так что ничто не мешает циркуляции энергии.

А что касается коврика, разоритесь на что-то с приглашающей надписью или изображением — пригласите удачу и возможности в дом.