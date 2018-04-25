Давай покрасим холодильник в черный цвет... Как правильно выбрать цвет будущей кухни

В наших условиях у кухонь — особая роль и особая судьба. За неимением столовых они являются центрами дома в его широком понимании. На кухнях встречаются друзья, обсуждаются семейные дела, решаются вопросы. На кухне готовят и едят! И то, как кухня выглядит — совсем не лишний вопрос.

Цвета оказывают серьезное влияние на настроение человека, поэтому их выбору стоит уделить особое внимание. Большая часть опрошенных нами экспертов в качестве варианта, подходящего абсолютно всем, указывает на нейтральные пастельные тона. Они не только спокойны в психологическом смысле, но и более дешевы — подавляющее большинство кухонных аксессуаров и мебели делается в расчете именно на "спокойную" кухню.

Поэтому обустроить нейтральную кухню дешевле и проще — шире выбор, ниже цены. Да и выглядит такая кухня, при правильном выборе качественных вещей, очень приятно и по-домашнему.

Однако если нейтральные тона не то, что вам хочется, то вот несколько соображений о том, как разные цвета влияют на происходящее на кухне.

Например. Не смотря на то, что коричневый цвет у многих вызывает не очень приятные эмоции, при условии светлых стен и потолка кухонная мебель и техника в коричневых тонах могут создать ощущение теплоты и уюта. Главное — не переборщить в количестве коричневого.

Психологи говорят, что с едой у людей чаще всего ассоциируется оранжевый цвет, так что если на кухне планируется в основном готовить и есть, то смотреть надо в эту сторону. Оранжевый цвет также у многих ассоциируется с Востоком или хотя бы с апельсинами, а все дело в том, что есть много разных оттенков. Каким бы ни был тон, скорее всего к нему хорошо подойдет металл, камень и даже дерево.

Красный цвет повышает аппетит, не случайно значительная часть съедобной для человека еды именно этого цвета (особенно красный любим сетями фастфуда и закусочными). Однако красить стены кухни в красный — неразумно, это перебор. Достаточно выбрать мебель соответствующего цвета и подобрать в тон аксессуары. В крайнем случае, если уж очень чешутся руки и осталось полбанки красного — покрасьте одну из стен. Но только одну.

Кстати, лучшими аксессуарами для красного и оранжевого будут… красные и оранжевые тарелки и вообще посуда. Есть в ней что-то восточное.

Голубой и синий, со всеми их оттенками — полная противоположность красному и оранжевому. В природе почти нет съедобных вещей синего цвета, поэтому на подсознательном уровне синий у нас с едой не ассоциируется. Хотите похудеть? Перекрасьте кухню в синий цвет! И если это и шутка, то только отчасти.

Зеленый цвет успокаивает и хорошо подойдет для кухни, которая часто играет роль неформального психологического кабинета. Идеальное место, в котором можно поболтать и расслабиться, попив — сюрприз — зеленого чаю. Если решите остановиться на зеленом, выбирайте светлые или сочные оттенки зеленого и салатового. А на зеленых тарелках почти любая еда будет выглядеть ярче и аппетитнее!

Желтые тона на кухне — для людей, которые начинают на ней свой день, а вот вечером заглядывают не всегда. Желтый заряжает энергией и повышает настроение. В зависимости от яркости желтого цвета меняется и то, какое количество стен и мебели вы под него можете отдать — чем более насыщенный цвет, тем меньше его должно быть. В конце концов, не зря желтые стены ассоциируются у многих с психбольницами.

Белый цвет — классика, но чтобы хорошо смотреться, его должно сопровождать темное дерево на полу и в мебели. В противном случае кухня рискует превратиться в ледяную пустыню, комфортно чувствовать себя в которой смогут лишь полярные медведи. Бонус "белой кухни" в том, что без серьезных затрат и в любое время вы можете по-другому расставить акценты, закупив, например, красной посуды.

Серый цвет любим на Западе — там это настоящая кухонная классика. Чуть интереснее, чем белый, серый не такой маркий и хорошо сочетается с металлом в мебели и бытовой технике. Серый цвет также позволяет экспериментировать с яркими аксессуарами, меняя настроение сравнительно малой кровью.

Как нам пояснила дизайн Байба Рулле, сейчас тенденции таковы, что заказчики предпочитают не выбирать отдельные цвета для отдельных помещений и все пространство дома или квартиры оформляется в примерно одних и тех же тонах. Наиболее популярны серый и оттенки белого.

Она также предупреждает, что с яркими цветами надо быть осторожнее — они хорошо выглядят на фото, но в реальной жизни их обилие может вызвать головную боль и будет скорее раздражать, чем успокаивать. А если есть желание "добавить красок", то именно на кухне лучше это делать с помощью посуды и аксессуаров. Если что, их можно просто убрать с глаз долой.