Холодная вода, шиворот-навыворот, без сушилки: 10 главных правил стирки джинсов

Купили действительно дорогие джинсы и тут же не глядя запихнули их в стиральную машину? Плохая идея. Джинсовая ткань, конечно, достаточно выносливая, но неправильная стирка может легко сократить "пробег" ваших джинсов в два раза!

Вот 10 правил стирки джинсов, которые должен знать каждый, кто их носит. И стирает. Или и носит, и стирает.

1. Не стирать после каждой носки. Джинсы нужно стирать раз в месяц и никак не каждую неделю (хотя ходить в откровенно грязных тоже не надо — ищите баланс!). Это потому, что современные джинсовые ткани хорошо держат форму при длительной носке, а вот цвет "выстирывается" из них очень даже быстро. Чем меньше стираете, тем дольше они будут походить на новые.

2. "Выгуливать" почаще. Джинсы стирают редко, но это не значит, что между надеваниями их надо скатать в комок и засунуть под кровать. Джинсы должны "дышать". А лучший подарок для джинсовой ткани — это периодически оставлять их повисеть в ванной комнате, чтобы пар убил все плохие запахи.

3. Стирать в холодной воде. Тут все просто — чем холоднее вода, тем меньший ущерб цвету она и порошок наносят. Кстати, стирке поможет чайная ложка обычного черного перца, засыпанная вместе с порошком — хорошо "выдирает" грязь.

4. Всегда выворачивать наизнанку. Это важный пункт! Вывернутые наизнанку джинсы "линяют" не так быстро. И отдают меньше краски другой одежде.

5. Стирать с близкими цветами. Темные джинсы с темной одеждой, а светлые — со светлой. Джинсовые ткани, особенно дешевые, являются неплохими "красителями".

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6. Использовать нейтральные порошки. И вновь мы заботимся о сохранении цвета — при стирке джинсов используйте качественные порошки, которые не влияют негативно на цвет вещей.

7. Не стирать сразу много пар. Мы имеем в виду — не забивать стиральную машину джинсами так, что им там очевидно тесно. "Жернова" современных машинок довольно безжалостные и мощные — они скорее повредят ткань, чем сломаются сами. Плюс молнии или пуговицы на самих джинсах… тоже могут внести свою черную лепту.

8. Не сушить в сушильных машинах. В идеале джинсы должны сохнуть, лежа на ровной поверхности. В крайнем случае, их можно повесить на обычную веревку. Сушить их в стиральной машине или утюгом — рисковать уменьшением в размерах.

9. Не отдавать в химчистку. Точнее, не использовать вещества для т.н. "сухой стирки". Разумеется, если вы отдадите свои джинсы в профессиональную прачечную, там с ними обойдутся должным образом. А вот заниматься "химчисткой на дому" с джинсами не надо — их ткань этого может и не перенести.

10. Следовать инструкции. Несмотря на то, что эта инструкция универсальна, всегда бывают исключения — у вас может быть пара из особой ткани или со вставками из другой ткани. В общем, всегда изучайте бирку на предмет всяких дополнительных указаний, особенно если пара дорога или по какой-то причине особенно любима!