Как сделать свой рождественский подарок особенным?

Некоторые люди год из года начинают думать о рождественских подарках в последний момент, тогда как для других это медитативный процесс, которому уделяется внимание задолго до самих праздников. Если вы причисляете себя к людям второго типа, то наверняка цените не только подобранные специально подарки, но и сами стараетесь подготовить именно такие.

Как можно сделать рождественский подарок более индивидуальным при помощи простых и практичных приемов, рассказывают Samsung и творческий директор, охотница за праздничными ощущениями Cherry picking Deco Лива Виганте.

Изготовьте упаковочную бумагу сами

"Иногда важнее содержимого подарка бывает способ его упаковки", – убеждена Лива и рекомендует в эти праздники изготовить бумагу для упаковки подарков самостоятельно. Например, можно нарисовать белым фломастером на черной бумаге различные праздничные орнаменты или же написать на крафт-бумаге разноцветные пожелания, сделать оттиски изготовленной из пробки печати – вариантов много, их можно варьировать в зависимости от вкуса и интересов получателя подарка.

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Лива советует также не выбрасывать газеты и журналы с ребусами и кроссвордами – они, как и страницы старых книг, могут начать вторую жизнь в виде подарочной упаковки.

Распланируйте процесс преподнесения подарка

Процесс преподнесения и получения подарка нередко запоминается и радует больше, чем сам подарок. Поэтому стоит подумать о том, какими способами можно заставить получателя "заработать" свой подарок. "Это может быть ребус, который надо разгадать, чтобы узнать местонахождение подарка, игра, победив в которой, можно получить дальнейшие указания, ритуал, после выполнения которого всем гостям праздника преподносятся подарки", – приводит примеры Лива.

Выбирайте упаковку, указывающую на содержимое подарка

Тем, кто не чувствует в себе творческой жилки, но хочет в этом году преподнести подарок в особой упаковке и необычным способом, Лива советует использовать предлагаемую в магазинах возможность бесплатной упаковки подарков. В таких случаях обычно используется оберточная бумага отличающего подарок или магазин цвета, что позволяет внести в процесс преподнесения подарка элемент игры, в которой все угадывают, что находится внутри.

Открытка – вишенка на торте

"Сделать подарок еще более индивидуальным может присоединенная к нему собственноручно изготовленная открытка с именем получателя или с пожеланиями", – говорит Лива и рекомендует использовать для ее изготовления акварельные краски, перьевые ручки, фломастеры, блестящие наклейки и другие материалы.

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Взрослые таким образом могут вернуться в детство или творчески провести время вместе с самыми маленькими членами семьи. Для более гармоничного общего вида подарка не нужно бояться использовать те же мотивы расцветки и орнамента, что и на упаковке. В свою очередь при изготовлении именной открытки можно экспериментировать с написанными каллиграфическим шрифтом инициалами.

Нотка индивидуальности и в подарке

Лива заметила, что люди нередко пренебрегают процессом упаковки подарка, так как ошибочно считают, что порадовать сумеет его содержимое – особенно в том случае, если подарок очень ценный. Такая тенденция была ярко выражена несколько лет назад. В этом же сезоне акцент ставится на том, что любой подарок независимо от его ценности должен носить печать индивидуальности.