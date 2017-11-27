Металлический блеск: как чистить кухонную технику из нержавеющей стали

Холодильники, духовки и посудомоечные машины из нержавеющей стали появляются в вашем доме с первозданным блеском, который, кажется, останется навсегда. Но на деле его покрывают отпечатки пальцев, брызги воды или другие пятна. Good Housekeeping рассказывает о самых эффективных средствах чистки нержавеющей стали и как вернуть первоначальный блеск.

Специальные средства

В магазинах достаточно широко представлены средства для чистки поверхностей из нержавейки и в них легко растеряться. Одни лучше удаляют отпечатки пальцев, другие хорошо справляются с высохшими каплями воды. Также средства бывают в разных видах — спреи, салфетки, пасты. Попробуйте несколько их видов и тогда вы сможете определить самое подходящее средство для ваших нужд.

Средство для мытья посуды

Разведите 1 чайную ложку средства для мытья посуды и 250 мл горячей воды. С помощью тряпочки из микрофибры вотрите смесь в пятна в направлении вдоль волокон. Смывайте смесь горячей водой и протрите насухо чистой сухой тряпкой.

Минеральное масло

В случае необходимости для удаления следов от пальцев можно использовать минеральное масло. Мосле чистки нанесите на поверхность очень тонкий слой масла и хорошенько им отполируйте поверхность. Таким образом вы избежите накапливания жира, грязи и пыли. Но ни в коем случае не используйте пищевые масла, например, оливковое или растительное, поскольку они для этого совершенно не годятся.

Если вы только выбираете кухонную технику и опасаетесь, что на поверхности будут оставаться "пальчики", то обратите внимание на модели с покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев.