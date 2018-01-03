От праздника до праздника: как правильно хранить елочные игрушки и гирлянды

Если вы не из тех, кто снимает игрушки и выкидывает елку на 1 мая, то вы уже расстались с новогодней красавицей и вновь задались вопросом — нет ли каких-то хитростей в хранении елочных игрушек и гирлянд? Да, они есть!

1. Правильно мойте и чистите игрушки

Если вы пользовались искусственным снегом или игрушки просто испачкались во время бурного застолья (при случае спросите Васю из пятого подъезда — зачем он метал шпроты в елку?!), то их придется помыть. Водой этого делать не надо — она может вымыть соли и повредить краску. Стеклянные игрушки обычно (в музее) чистят с помощью спирта ректификата. Фарфор чистят мягкой кистью теплой водой с добавлением спирта. А если игрушка повреждена, то ее не моют вовсе — вода и спирт в трещинах могут наделать бед.

2. Выберите правильный контейнер и место

Игрушки хрупки, поэтому для их хранения нужно выбирать правильные коробки. Лучше всего подойдет что-то жесткое, возможно даже железное или кожаное — например, старый чемодан (можно без ручки). Если в доме еще нет четкого места для хранения игрушек, коробку будет безопаснее поставить на видное место, чтобы за год про нее не забыли и не "навернули" на пол со всеми вытекающими последствиями. Озадачьте ребенка целью сделать красивую красочную бирку с надписью "Игрушки" и наклейте на коробку — чтобы точно никто не перепутал!

3. Организуйте их внутри коробки

Идеальный вариант хранения — в заводской упаковке. Но основная проблема с ним в том, что он совсем не экономит место, поэтому многие упаковку просто выбрасывают. Второй по правильности вариант — покупки специальных ящиков с отделениями под игрушки разного размера. Такие отсеки можно "нарезать" и самому. Если же игрушки хранятся "в куче", их необходимо обернуть ватой, салфетками или специальным упаковочным материалом с "пузырьками". При этом в любом случае игрушки должны лежать достаточно плотно, но так, чтобы не давить друг на друга (лучше широкая коробка, чем глубокая). Если коробка у вас прозрачная, то ставить ее придется в темный чулан или в шкаф за закрытые двери — краска на игрушках может выгорать!

Гирлянды и венки следует сложить в отдельную коробку или же купить специальные коробки и для них — такие тоже есть в продаже в западном интернете.

4. Особо хрупким — особое внимание

Фарфоровые игрушки или просто старинные и оттого особенно хрупкие экземпляры требуют особого отношения. Их перед хранением придется обернуть в папиросную бумагу в несколько слоев либо во фланелевые тряпочки. Во что бы вы ни оборачивали такие игрушки, помните — "ближний" к ней слой не должен быть жестким.

5. Используйте "бабушкины" способы

Как наши предки хранили игрушки, когда не было этих новомодных специальных коробок? Просто — они использовали то, что видели. Хорошо хранить маленькие игрушки в упаковке из-под яиц или засовывать шишки и сосульки в пустые рулоны из-под туалетной бумаги. Стаканчики для выпечки и формы для кексов охотно примут в себя подходящие по форме игрушки! Большие коробки-цилиндры (из-под печенья, чая, кофе) тоже являются хорошими футлярами для елочных игрушек.