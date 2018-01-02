Пол, стены, потолок: Как сочетать их друг с другом

Заменить старые обои, выбрать новый цвет стен — вам кажется, это легко? На самом деле, не очень. Большинство советов по дизайну интерьера адресованы "ремонтирующимся с нуля". Или тем, кто готов до основания расчистить старый мир и построить на его месте дивный новый. А как быть, если просто надоели старые обои, и вы пытаетесь понять, подойдет ли очередной "цвет года" к существующей обстановке дома? Портал Houzz.ru рассказывает, как оценить "сочетаемость" основных плоскостей в интерьере.

Не знаете с чего начать — начните с пола. Потому что если у вас уже есть "обои мечты", то ради них вы наверняка переделаете все окружение. А если нужно всего лишь обновить интерьер с минимальными потерями, стоит ориентироваться на напольное покрытие. Ведь его меняют реже всего, тогда как потолок или стены нетрудно перекрасить.

1. Если пол — темный

Многих беспокоит вопрос, если пол темный, какие должны быть стены? Не бойтесь "активных стен". Наоборот, оцените, как вам повезло с темным полом: вы можете одновременно экспериментировать и с яркими сочными оттенками, и с выразительными принтами.

Факт: Темные тона напольного покрытия отлично комбинируются с активным цветом (узором) стен и светлым потолком. Однако такое сочетание выглядит достаточно броско, потому для комнаты лучше выбрать основную (корпусную) мебель светлых тонов.

Низкая или высокая комната — не так важно. Вариант с темным полом и насыщенными по тону стенами подходит и для высоких, и для помещений с низким потолком. Если хотите зрительно приподнять комнату, сделайте насыщенный тон темнее или используйте обои с вертикальным орнаментом.