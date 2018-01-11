Позитив по фэншуй: 8 способов улучшить жизнь, просто убравшись в доме

Новогодняя традиция избавляться от всего старого и ненужного становится очень актуальной, когда речь заходит о собственном доме. Смена лет — идеальное время, чтобы вдохнуть больше жизни в ваше жилище и создать счастливую, творческую и благоприятную атмосферу. И вот здесь на помощь приходит фэншуй, пишет House Beautiful.

Фэншуй — это принципы гармоничной жизни с окружающей нас средой. Цель фэншуй — достигнуть равновесия между жилым и рабочим пространством и увеличить ваш потенциал на успех во всех сферах вашей жизни. В буквальном переводе фэншуй означает "ветер-вода" — ветер рассеивает энергию, а вода ее удерживает.

Наш дом — отражение нас самих. Если чего-то не хватает, что-то заброшено или обладает отрицательной энергией, то это отражается и на жизни жильцов. Как же привлечь положительную энергию в дом? Есть 8 способов:

Ваша входная дверь должна быть в безупречном состоянии

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Входная дверь в жилище представляет собой богатство и поэтому должна быть в отличном состоянии. Чтобы привлечь добрую энергию ко входной двери, поставьте рядом с ней красивое растение и освещение (с любой стороны).

Приберитесь в прихожей

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Ваша прихожая — ваши возможности, поэтому здесь не должно быть хлама, чтобы энергия могла спокойно циркулировать. Храните верхнюю одежду и обувь в закрытом шкафу, поставьте в прихожей красивое зеркало и свежие цветы — это мгновенно преображает пространство и энергию помещения.

Не ставьте мойку и плиту напротив друг друга

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Кухня — жизненно важное пространство, поскольку ее энергия олицетворяет питание и гармонию отношений жильцов. Нельзя ставить мойку и плиту друг напротив друга, поскольку создается противостояние энергии огня и воды и это может привести к ссорам между партнерами. Важна и цветовая палитра кухни — избегайте обилия черного и красного цветов, поскольку это тоже своего рода конфликт между огнем и водой. Расположение плиты очень важно для жильцов — не ставьте плиту под окном или прямо напротив двери.

Правильно расставляйте мебель в гостиной

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Очень важно расположение предметов мебели в пространстве. Не заставляйте мебелью двери или дверные проемы и ставьте диван к стене, чтобы обеспечить жильцам поддержку. Чтобы активировать энергию богатства, поставьте торшер в угол комнаты по диагонали от двери в комнату.

Отражение света в столовой

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Столовая или обеденный стол — одна из важнейших частей принципов фэншуй, поскольку именно здесь вы можете умственно сосредоточиться на своей трапезе. Согласно фэншуй, столовая соотносится с селезенкой в нашем организме, которая соотносится с Землей, а в традиционной китайской медицине Земля связана с пищеварением. Чтобы улучшить энергию в этом помещении, повесьте на стену зеркало, чтобы в нем отражался обеденный стол и поставьте на него свежие цветы.

В спальне — нейтральные цвета

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Чтобы обеспечить полноценный отдых, спальню следует выдержать в светлых нейтральных цветах. У постели должно быть изголовье, упирающееся в прочную стену. В идеале кровать не должна быть на одной линии с дверью. На столиках в изголовье поставьте лампы с плавными изгибами и аромасвечи, чтобы создать чувственную атмосферу.

Не оставляйте поднятой крышку унитаза

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В ванной комнате и в туалете всегда должно быть чисто, а дверь и крышка унитаза — закрытыми. Отсюда может утечь ваше богатство, поэтому стоит поставить здесь комнатные растения — это поможет задержать энергию в помещении.

Ухоженный сад

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Сад и задний дворик также всегда должны быть в порядке — сад символизирует ваше будущее, поэтому так важно поддерживать его в максимальном порядке. Задний дворик — ваше здоровье и благополучие, поэтому следите за его опрятностью. Также стоит уделить внимание стенам дома, заборам и ограждениям — они символизируют поддержку жильцов.