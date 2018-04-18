Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию

Delfi Dom Sad
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Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: PantherMedia/Scanpix

Аллергикам и так нелегко, а тут еще эти возмутители спокойствия, которые только все портят. Дайте им бой — решительный и беспощадный. Но прежде чем драться с врагом, надо знать его в лицо.

Деревянные (да и любые другие гладкие) полы

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

Коврик у двери не поймает всех врагов — аллергены проникают с улицы, ложатся на гладкие полы, а потом взлетают при малейшем чихе или легком сквозняке. Подметать и пылесосить мало — надо мыть.

Фильтры и мешки для сбора пыли в пылесосах

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: PantherMedia/Scanpix

Самые простые и дешевые не в состоянии удержать мельчайшие частички аллергенов и те радостно поднимаются в воздух. Потратьтесь на HEPA-фильтр — разница для аллергиков действительно есть.

Домашние животные

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

И мы не говорим про них, как источник аллергии, мы говорим про то, что они прекрасно приносят в дом "внешние" аллергены. Животное после прогулки лучше как минимум вытирать.

Свежая краска

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

Красить в доме в "высокий сезон" аллергии — плохая идея. Дешевая краска в избытке содержит летучие органические вещества, которые могут стать кошмаром для каждого, кто страдает от аллергии. Ищите краску со специальным обозначением "no-VOC" или аналогичным указанием на отсутствие этих самых летучих органических веществ на русском или латышском языках.

Влажные ванные комнаты

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

Плесень обожает влажные стены, а еще она может если и не быть причиной астмы, то, как минимум, способна существенно усугубить ее. Проветривайте ванную комнату часто и следите за тем, чтобы стены не "потели" после принятия душа.

Постельное белье и матрас

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

Знаменитые пылесборники — во-первых. Чуть менее знаменитые, но все рассадники мелких насекомых и плесени, которых привлекают влажные от пота и других выделений человеческого тела простыни. Вопреки распространенному мнению заправлять кровать сразу поутру — не всегда хорошая идея. Если простыни отчетливо влажные, лучше дать им подсохнуть. Ну и, разумеется, в это время года постельное белье лучше чаще стирать.

Стоячая вода

Семь мест, существ и вещей в доме, которые обостряют вашу аллергию
Foto: Shutterstock

Дождевая вода в бочке у дома и в тазике на балконе, а также "вечная лужа" — отличный рассадник плесени, комаров, мошек и прочих неприятных созданий. Осложните им жизнь и избавляйтесь от любой застоявшейся воды сразу.

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Delfi Dom Sad

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