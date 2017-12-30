"Универсальный солдат": что можно хранить в обувных коробках кроме обуви

Для того чтобы организовать собственную систему хранения, совершенно необязательно покупать специальные контейнеры разнообразных размеров. Часть того, что необходимо складировать, отлично поместиться в обувных коробках, которые – мы уверены – есть в каждом доме.

Кроме того, эти самые коробки обладают рядом преимуществ, о которых вы, скорее всего, не задумываетесь. Они закрываются, подходят под большинство ящиков в шкафах, сделаны из прочного картона и порой даже оснащены специальными отверстиями для того, чтобы внутри коробки мог циркулировать воздух.

Одним словом, они идеально подходят для хранения разнообразной мелочевки. И вот какой.

Коробка для косметики

В такую коробку можно просто свалить все в кучу, чтобы не расползалось по ящику, или сделать несколько отделений, используя оставшуюся от коробки крышку.

Коробка для хранения лаков

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Настоящие фанаты лаков используют для этого специальные тумбочки с ящиками, но если вы не принадлежите к их числу, то можно воспользоваться и обычными коробками. Раскладывать можно как по маркам, так и по цветам. А для лучшего ориентирования на коробке лучше сразу написать марку или нарисовать фломастером цвет.

Коробка для бижутерии

Бижутерия, как и косметика может храниться просто сваленной на дно коробки. Но если у вас, например, есть множество сережек, то коробку можно использовать и установив вертикально. Отверстия для сережек пробейте толстой иглой или попросите у мужа шило.

Коробка для канцтоваров

Как обычно можно свалить ручки и карандаши в коробку кучей, а можно навести относительный порядок. Впрочем, для этого вам понадобится не только коробка, но и втулки от туалетной бумаги. Их можно поставить в коробку вертикально, а уже в них сложить отсортированные фломастеры. Если внешний вид втулок кажется вам непрезентабельным, их можно обклеить остатками оберточной бумаги после упаковки подарков.

Коробка для проводов

Здесь работает тот же принцип, что и в случае с канцелярскими товарами. Вставки от туалетной бумаги – для каждого провода отдельная – устанавливаются в коробку вертикально. А уже в них засовываются вечно спутанные провода от компьютера, телевизора и ноутбуков.

Коробка для одежды

Разумеется, вы не засунете в небольшую коробку ваш любимый свитер с оленями, но вот трусы, бюстгальтеры, нашейные платки и шарфы, перчатки и носки отлично туда влезают.

Коробка для фотографий и документов

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Документы нужно хранить в одном месте - наверняка этот принцип вам в свое время озвучили собственные родители. А мы добавим, что коробка для этого подходит как нельзя лучше. Если планируете установить ее на видное место – оформите посимпатичнее, прилепите пару стикеров и никто не догадается, что раньше в этой коробке лежали ваши осенние ботинки.

Фотографии... сейчас их чаще всего хранят в электронном виде, но если у вас есть куча старых (и еще не оцифрованных – айайай!) снимков, то их до лучших времен также можно сложить в коробку. Но потом обязательно оцифровать! И сделать бэкап.