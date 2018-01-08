Зубная нить как помощник в хозяйстве: девять неожиданных способов применения

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Зубная нить как помощник в хозяйстве: девять неожиданных способов применения
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Как использовать зубную нить в качестве средства гигиены знают все. Но есть немало и других ситуаций, в которых она может быть полезна. Вот некоторые из них.

Шпагат для мяса

Зубная нить – отличная альтернатива для связывания мяса или фаршированных рулетов перед запеканием. Конечно, для такого лучше использовать специальный кухонный шпагат, но и нить вполне подойдет.

Режем продукты

Зубную нить можно использовать для разрезания мягких продуктов, вроде чизкейка, бисквитов, мягких сыров или яиц. Все, что вам необходимо сделать – натянуть нить двумя руками, намотав на пальцы, и аккуратно отрезать необходимый кусок.

Подвязываем рассаду

Зубную нить можно использовать даже в саду – при подвязке всходов овощных культур и цветов. А, натянув ее между колышками, мы получаем отличную сетку для вьющихся растений.

Вешаем елочные украшения

Правда это уже не очень актуально, но для следующего года стоит запомнить, что зубную нить можно использовать в качестве петелек для новогодних игрушек.

Ремонтируем кран

Если у вас подтекает кран в ванной или на кухне и звук капающей воды мешает вам заснуть, то избавиться от него можно также при помощи нити. Для этого обмотайте зубную нить вокруг резьбы, а ее конец опустите в дренажный канал. Вода потянет нить вниз и звук прекратится. А уж утром можно будет вплотную заняться ремонтом.

Вешаем фотографии

При помощи зубной нити можно повесить на стены небольшие картины или фотографии. Она, в отличие от проволоки, не царапает стены.

Скрипящий пол

Изменения температуры и влажности в доме приводит к тому, что половые доски регулярно сужаются и расширяются, а это, в свою очередь, приводит к тому, что между ними появляются небольшие дыры. Заполнить их можно смоченной в столярном клее зубной нитью.

Чиним одежду

Довольно сложно представить, что в какой-то момент у вас рядом не окажется обычной нити и будет только зубная. Но, если что, то и она может пойти в ход для мелкого ремонта – пришить пуговицу, заменить порванный шнурок и т.д.

Чиним очки

Если у вас случайно раскрутился, выпал и потерялся маленький винтик из очков, то в качестве очень временной меры (пока не дойдете до ремонта) можно использовать зубную нить. Просто проденьте ее в отверстия для винтика и завяжите узлом.

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Delfi Dom Sad

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