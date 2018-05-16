Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Уже изрядное время смотришь на деревянный сарай, баньку или забор и думаешь о том, что пришло время взяться за кисть, чтобы их покрасить? У тебя появилась возможность получить краску Pinotex и осуществить задуманное, перекрасив 100 квадратных метров.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, отправь фотографию или видео деревянного объекта, который хочешь покрасить, и остроумное обоснование, почему приз должен достаться именно тебе. В преображении могут быть заявлены, например, деревянные заборы, сараи, садовая мебель, террасы или сам жилой дом.

Заявки на конкурс принимаются до 28 мая. Затем начнется двухнедельное голосование. Имя победителя будет названо 6 июня. Загруженные фотографии (видео) и обоснование в анкете или письме надо отослать по э-почте maja@delfi.lv с пометкой "Для конкурса".

В Латвии деревянным поверхностям надо уделять особое внимание из-за нестабильных погодных условий. Поэтому стоит выбрать краску, которая выполняет как декоративные, так и защитные функции.

Продукты Pinotex обеспечивают качественную отделку и гарантируют долгосрочную защиту деревянных покрытий. В ассортименте Pinotex широкая гамма оттенков, а продукты содержат вещества, которые защищают поверхности от образования плесени.

Стоит также отметить, что краски Pinotex имеют высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что сохраняет красивую текстуру древесины и защищает покрытия. Это все, что необходимо древесине!

Продукты с технологией самоочищения Stay Clean

Одна из причин старения окрашенных деревянных поверхностей и потери их первоначального оттенка - прилипшие к покрытию частицы грязи, в больших количествах содержащиеся в воздухе. Это приводит к изменению оттенка краски в результате загрязнения и роста микроорганизмов, вызванного закреплением органики на поверхности, и в свою очередь, существенно снижает защитные свойства краски. По этой причине окрашенные поверхности нуждаются в регулярной чистке, что представляет собой достаточно трудоёмкий процесс.

Технология "Stay Clean" позволяет в значительной степени сократить необходимость чистки. В основе технологии лежит добавление к продукту коллоидной двуокиси кремния, что придает поверхности краски способность самоочищения.

Эффект самоочищения основан на том, что благодаря гидрофильным свойствам частиц кремния окрашенная поверхность легко смачивается водой. Попавшая на поверхность вода начинает размачивать имеющиеся на ней загрязнения, поскольку она легко проникает между загрязнениями и слоем краски. После этого отмокшие загрязнения легко смываются водой, например, дождевой.

Поскольку частицы кремния, способствующие возникновению гидрофильных свойств, расположены преимущественно в поверхностном слое краски, то более глубокому промоканию препятствуют прочие свойства краски, и деревянная поверхность обретает надежную защиту.

Таким образом, технология "Stay Clean" продлевает срок жизни краски и существенно сокращает объем работ, необходимых для ухода за окрашенной поверхностью.