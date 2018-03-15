10 ошибок при выращивании рассады помидоров

Выращивание помидоров в домашних условиях - дело тонкое, требующее разумного подхода. Многие начинающие садоводы допускают некоторые ошибки, впоследствии плохо сказывающиеся на урожае помидоров. Именно о таких промахах я вам и расскажу. Итак, чего ни в коем случае нельзя допускать, выращивая рассаду рассказывает портал "Всаду.ру".

Не покупайте семена в незнакомом месте

Если купили, следует обработать их с помощью раствора марганцовки, оставив в нем на двадцать минут. Потом тщательно вымойте водой. Если семена стали темными, значит всё в порядке.

Не передерживайте семена в воде

Замачивание для обеззараживания не должно быть дольше, чем на 15-20 часов. Если прошло больше времени, семена просто задохнутся. Для замачивания берите талую воду. Получить ее можно, поместив обычную воду из-под крана в морозилку (половину объема емкости). Далее жидкость, которая не замерзла (это будет раствор солей с вредными примесями), слейте. А лед пусть размерзается - это и будет активная, чистая, живая вода. Также можно замачивать семена в соке алоэ (можно не разбавлять). Но выдавливать его можно лишь из трехлетних (либо старше) культур, подержав их около недели в холоде. Если вы замачивали семена в алоэ, промывать их водой не нужно.

Не высевайте помидоры на рассаду слишком рано

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Лучшая рассада - низенькая, молодая, а не тоненькая, старая. Идеальная помидорная рассада - 40-50 суток. И еще, если подсветки для рассады вы обеспечить не сможете, то в феврале ее не надо высевать.

Не высевайте семян в огородный грунт

Почвосмесь следует заготавливать с осени. Я составляю ее из песка и перегноя, компоста либо грунта из леса - в равных долях. Кроме этого, на ведро смеси должно идти 0,5 литра древесной золы.

Не допускайте снижение температуры воздуха

По крайней мере, пока не прорастут всходы. Самая подходящая температура для посевов, находящихся под стеклом либо пленкой, плюс 23-25 градусов по Цельсию. В таком температурном режиме всходы появляются максимально быстро, а рассада не заражается черной ножкой.

Не упустите момент появления всходов

При появлении первых петелечек, необходимо выставить горшки с растениями на солнце. Благодаря снижению температуры в ночное время до плюс 13-14 градусов по Цельсию и отличному освещению, вы получите здоровую, качественную рассаду.

Не переувлажняйте культуры

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Поливать ее нужно лишь при высыхании верхнего шара почвы. Профилактические поливания проводят раз в неделю слабеньким раствором марганца. После этого следует присыпать рассаду тоненьким слоем просеянной золы, каждый раз после полива необходимо слегка взрыхлять землю.

Не создавайте тесноты

Подрастающей рассаде необходимо много места. Рекомендуется раздвинуть емкости, чтобы листики не прикасались друг к другу. Допускается обрезание верхушки нижних листочков для улучшения освещенности.

Не допускайте перерастания культур

Переросшая рассада становится длинной, тоненькой, легко ломается. Она не сможет обеспечить качественный и ранний урожай. Сильно переросшую рассаду пересадите в емкость побольше. Либо срежьте верхушки, укорените их в таре с водичкой и высадите в почву. Культуры, которые остались, будут расти дальше, выпустив боковые побеги. Таким образом, из одной культуры получится две.

Закалите рассаду

Перед тем, как высаживать рассаду в грунт, ее необходимо закалить. Делается это за пару недель до высадки. Закаливать рассаду необходимо на открытой почве, в безветренную погоду, постепенно увеличивая период нахождения ее на улице. Высадку рассады я советую осуществлять лишь в вечернее время либо в пасмурный день.