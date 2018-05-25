Чем подкормить помидоры во время цветения

Томаты – теплолюбивые овощи, поэтому наибольший урожай собрать с данных растений можно при выращивании их в теплице. Кроме того что в теплице можно поддерживать оптимальную температуру для роста плодов, в ней растения развиваются гораздо быстрее за счет поступления достаточного количества света (исключено попадание прямых солнечных лучей на листья) и удержания нужной влажности воздуха.

Первую подкормку томатов, как пишет портал "Как просто", проводят после высадки рассады на постоянное место в открытый грунт или теплицу, начало же цветения томатов - время второй подкормки. Каждый садовод для подкармливания томатов использует свои временем проверенные методы и средства, о самых эффективных речь ниже.

Настой сорняков и коровяка - наиболее используемый метод подкормки помидоров. Готовится средство следующим образом: крапива, лопухи и прочие сорняки заливаются водой (чем больше сорняков, тем концентрированнее подкормка, в идеале - полведра травы на 10 литров воды) и настаиваются сутки в теплом месте. Состав процеживается и добавляется в него коровяк в соотношении 10 частей настоя и одна часть коровяка. Все перемешивается и настаивается 10-12 часов. Вносят подкормку в расчете 0,5 литра на куст.

Если цветы томатов опадают, то в этом случае поможет опрыскивание их борной кислотой. Разведите один грамм вещества на литр воды и обильно обработайте составом кисти растений.

В качестве сухой подкормки можно использовать фосфорные удобрения, калийные соли и прочее. Внесите между рядами томатов по 20 граммов фосфорного удобрения и 40-процентной калийной соли, грамм 15 селитры (пропорции даны на квадратный метр), сверху удобрения присыпьте землей.

Если цветение только началось, то в слабом растворе марганцовки (в 10-ти литрах) разведите по 20 граммов суперфосфата и сульфата калия и полейте растения под корень (500-700 мл на куст).

Если цветение происходит медленно, цветов мало, то в ведро воды добавьте 20-30 капель йода и полейте растения как обычно. Данная подкормка увеличит урожайность томатов.

Если ваша теплица находится большую часть дня в тени (рядом постройки или деревья), то используйте в качестве подкормки препарат гетероауксин или ему подобные. Разведите 20 грамм порошка в литре воды и обработайте им кисти томатов. После такой обработки вы сможете быть уверенными, что большая часть цветов завяжется, а сами плоды в итоге будут более крупными и богатые витамином С.