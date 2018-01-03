Что посадить в январе на рассаду?

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Что посадить в январе на рассаду?
Foto: Pixabay

Принято считать, что огороднический сезон начинается весной, когда приходит пора перекапывать грядки для посадки различных культур. Однако на самом деле он наступает гораздо раньше, а именно, в середине зимы - в январе. Ведь чтобы успеть получить урожай от некоторых культур, их приходится заранее сажать на рассаду, а весной пересаживать на постоянное место в грунт, пишет портал "Как просто".

Большинство огородников, особенно начинающих, зачастую покупают уже готовую рассаду и сажают ее в открытый грунт весной. Однако более опытные огородники предпочитают саженцы выращивать самостоятельно, ведь такие растения имеют ряд преимуществ:

  • вырастить рассаду самостоятельно гораздо менее затратно, чем приобрести ее на рынке/магазине;
  • при выращивании рассады самостоятельно можно закалить саженцы, тем самым повысить их приживаемость на новом месте;
  • к выращиванию доступны сорта, которых невозможно найти в продаже.

Теперь что касается самой рассады: что же из растений можно посадить в середине зимы?

Прежде всего поговорим о цветах. Цветы сеют на рассаду рано для того, чтобы уже в начале лета они радовали нас своим цветением. Для посадки в январе подходят достаточно много видов цветов, однако если вам необходимо создать небольшую рабатку, остановитесь на трех-четырех видах.

Петуния - королева садов. Оказывается, сажать на рассаду этот цветок можно уже в январе, единственное, что следует учесть, культура при посадке в столь далекий от весны период нуждается в дополнительном освещении.

Бегония - не менее красивый цветок. Сажать растение можно как в общую емкость, так и в отдельные горшки, при прорастании семян тара обязательно должна быть прикрыта пленкой или стеклом (нужен парниковый эффект).

Гелиотроп. Чтобы насладиться цветением этого растения с момента посадки до раскрытия бутонов должно пройти не менее трех месяцев, некоторые сорта зацветают только спустя 110 дней. Именно поэтому посадку гелиотропа откладывать не стоит.

В январе также можно посадить на рассаду практически все сорта гвоздики, эустому, лобелию, садовую примулу.

Для выгонки к 8 марта можно посадить нарциссы, крокусы, тюльпаны. После составления весенних букетов луковицы можно пересадить в клумбу для того, чтобы они дозрели.

Из овощей в январе можно посадить следующее:

  • Перец позднеспелых сортов. Для лучшей всхожести семян их предварительно необходимо замочить в специальном растворе, обогащенном минералами.
  • Помидоры. Томаты - растения, не переносящие холода, они имеют длинный период вегетации. Чтобы приступить к сбору урожая уже в начале лета, семена необходимо посадить на рассаду не позднее середины зимы.
  • Баклажаны также можно посадить в январе. Так как культура не особо любит пересадку, то к моменту высадки саженцев в грунт ростки должны быть крепкими, тогда и пересадка не особо навредит овощам. Минимальная высота саженцев - 30 сантиметров, минимальное количество листов - семь штук.
  • Сельдерей имеет длительный период созревания - более 5 месяцев, так что в условиях нашего климата данную культуру без посадки в январе практически не вырастить.
  • Капуста (имеется в виду белокочанная) также может быть посажена на рассаду в середине зимы, однако для посадки подходят только позднеспелые сорта.

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Delfi Dom Sad

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