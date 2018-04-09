Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Выращивание сидератов способствует насыщению грунта влагой, воздухом и микроэлементами. Сидераты не изнашивают почву, являются органикой и благоприятно влияют на урожайность. Портал "Всаду.ру" рассказывает, когда их посадить и как выращивать на грядках, предназначенных для овощных культур, чтобы полностью отказаться от химических удобрений.
Cидераты выращиваются не с целью получения урожая - они приносят огромную пользу овощным культурам. Благодаря им можно совсем отказаться от применения синтетических удобрений, но для этого необходимо соблюдать систему севооборота и следить за насыщенностью земли микроэлементами.
Зачем сажать сидераты?
- Такая зелень прекрасно подходит в качестве удобрений, сидераты накапливают азот, калий, фосфор и множество других макро- и микроэлементов. Затраты на выращивание практически нулевые, а отмирающие растения перекапывают с грунтом.
- Корневая система сидератов выполняет роль естественного разрыхлителя для земли. Благодаря им грунт насыщается кислородом и влагой.
- Среди сидератов много медоносных растений с яркими цветами, они привлекают на огород насекомых, обеспечивая опыление овощным культурам.
- Сидераты имеют фитосанитарные свойства, помогают защищать зеленых "соседей" от заболеваний.
- Использование сидератов относится к "природному земледелию" и позволяет частично или полностью отказаться от химических удобрений.
- Высеиваются для соблюдения севооборота и отдыха земли.
Какие сидераты выращивают?
Чаще всего в качестве сидератов дачники выращивают:
- Гречишные (гречиха);
- Крестоцветные (горчицу, рапс, сурепку);
- Бобовые (горох, люпин, чечевица, соя, донник, люцерна);
- Злаковые (овес, пшеница, рожь).
Когда посеять сидераты?
- Желательно делать засев сидератами после уборки основной культуры спустя 1-2 недели: так будет меньше прополки, растения взрыхлят и удобрят почву для овощных посадок на будущий год.
- Сразу после таяния снега лучше всего сажать быстрорастущие морозоустойчивые растения: овес, кормовой горох и гречиху. Так подготавливается земля к высаживанию поздних сортов овощей.
Как правильно выращивать сидераты?
Такие растения не требуют особого ухода, главное соблюдать основные принципы:
- Сидераты нельзя оставлять расти до цветения, так как их семена быстро распространятся по участку. Поэтому их следует подрезать при появлении бутонов.
- Процедуру подрезки делают тяпкой, до 7 см в глубину. Из подрезанных растений образуется отличное зеленое удобрение.
- Осенью не нужно запахивать или перекапывать сидераты. За зиму в грунте теряется до 80% полезных минералов, содержащихся в этих растениях. Если после сидератов ничего в этом году высаживаться не будет, оставьте подрезанные растения на зиму - до весны все перегниет, а поверхность почвы благодаря такой мульче будет рыхлой и насыщенной кислородом и влагой. Перед посадкой овощных культур земля перекапывается с подготовленным компостом.
- Посадки фацелии (лат. Phacelia) помогают от нематод и проволочника, поэтому её выращивают на грядках под картофель. А также высаживают вдоль рядов корнеплодных культур для защиты.
- Крестоцветные сидераты нельзя высаживать на грядки капусты и редиса, так как они относятся к одному семейству. При несоблюдении севооборота они принесут больше вреда, чем пользы, так как вместо обогащения земли, заберут необходимые для основной культуры минералы.