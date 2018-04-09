Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Выращивание сидератов способствует насыщению грунта влагой, воздухом и микроэлементами. Сидераты не изнашивают почву, являются органикой и благоприятно влияют на урожайность. Портал "Всаду.ру" рассказывает, когда их посадить и как выращивать на грядках, предназначенных для овощных культур, чтобы полностью отказаться от химических удобрений.

Cидераты выращиваются не с целью получения урожая - они приносят огромную пользу овощным культурам. Благодаря им можно совсем отказаться от применения синтетических удобрений, но для этого необходимо соблюдать систему севооборота и следить за насыщенностью земли микроэлементами.

Зачем сажать сидераты?

Такая зелень прекрасно подходит в качестве удобрений, сидераты накапливают азот, калий, фосфор и множество других макро- и микроэлементов. Затраты на выращивание практически нулевые, а отмирающие растения перекапывают с грунтом.

Корневая система сидератов выполняет роль естественного разрыхлителя для земли. Благодаря им грунт насыщается кислородом и влагой.

Среди сидератов много медоносных растений с яркими цветами, они привлекают на огород насекомых, обеспечивая опыление овощным культурам.

Сидераты имеют фитосанитарные свойства, помогают защищать зеленых "соседей" от заболеваний.

Использование сидератов относится к "природному земледелию" и позволяет частично или полностью отказаться от химических удобрений.

Высеиваются для соблюдения севооборота и отдыха земли.

Какие сидераты выращивают?

Чаще всего в качестве сидератов дачники выращивают:

Гречишные (гречиха);

Крестоцветные (горчицу, рапс, сурепку);

Бобовые (горох, люпин, чечевица, соя, донник, люцерна);

Злаковые (овес, пшеница, рожь).

Когда посеять сидераты?

Желательно делать засев сидератами после уборки основной культуры спустя 1-2 недели: так будет меньше прополки, растения взрыхлят и удобрят почву для овощных посадок на будущий год.

Сразу после таяния снега лучше всего сажать быстрорастущие морозоустойчивые растения: овес, кормовой горох и гречиху. Так подготавливается земля к высаживанию поздних сортов овощей.

Как правильно выращивать сидераты?

Такие растения не требуют особого ухода, главное соблюдать основные принципы: