ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

Не только метла, но и экзотический фрукт — все знают, что такое помело. Все видели их на полках магазинов, некоторые даже пробовали. Но как и где они растут — знают не все.

Помело многим напоминает грейпфрут — толстая кожа, схожие размеры и даже цвет. Помело у нас бывают желтыми или зелеными с небольшим румянцем, который образуется на стороне, обращенной к солнцу.

Помело — это и в самом деле родственник грейпфрута, а также апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых. Он же и самый большой из них, ведь плоды помело могут достигать веса в 10 килограммов! Жаль, что до Латвии такие гиганты обычно не добираются.

Родина помело — Юго-Восточная Азия, сейчас их чаще всего выращивают в Малайзии, Индонезии, Китае и Тайване. Соответствующих деревьев там так же много, как у нас яблонь. Вообще помело живет 50-150 лет, но первые плоды — как и яблоня — дает только через 7-8 лет после высаживания.

Как правило, у себя на родине помело растет на довольно коренастых, крепких деревьях, ветви которых способны выдержать большой вес фруктов. В высоту при этом они могут достигать целых восьми метров. В принципе, как и наши яблони!