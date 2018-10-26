ФОТО: Установлен новый рекорд – самая тяжелая тыква Латвии весит 574 кг

Сегодня, 26 октября, на "Латвийском чемпионате на самую большую тыкву" был установлен новый рекорд - тыква из Кулдигского края достигла веса 574 кг, что на 170 кг больше по сравнению с рекордом 2016 года.

В этом году в чемпионате принимали участие 30 тыкв, выращенных в разных частях Латвии. "Участников" привезли в Ригу из Скрунды, Кулдиги, Ницы, Адажи, Саласпилса и других латвийских городов и регионов.

Второе места на чемпионате также заняла тыква, выращенная победителями этого года - семьей Нейманисов: ее вес составил 425 кг. А третье место заняла тыква Инны Козловской весом 377 кг. Далее следуют овощи, выращенные на огородах семьи Бадовских из Скрунды и семьи Нейманисов, которые весили соответственно 295,5 кг и 266,5 кг.

"В этом году лето нас особенно баловало теплом, что, с одной стороны, обеспечило очень хорошие условия для роста крупных и сочных овощей, а с другой стороны - потребовало много усилий для их полива. В Латвии можно вырастить тыквы, которые не поместятся ни в одну тележку для покупок, поэтому мы порадовали этими большими и прекрасными плодами обитателей зоопарка, и первыми угощение получили японские макаки", - рассказал руководитель по коммуникации "Maxima Latvija" Янис Бесерис.

"Тыквенный чемпионат" проходит в Латвии уже в 13-й раз. Его устраивает Maxima Latvija. Победители получают подарочные карты в магазин — на 350, 220 и 150 евро соответственно, финалисты — по карте на 70 евро.