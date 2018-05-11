ФОТО. В Ботаническом саду расцвела сирень и рододендроны

Не успели в Ботаническом саду Латвийского университета зацвести магнолии и акация, как компанию им решила составить сирень и ранние сорта рододендронов. Среди других декоративных фруктовых деревьев, которые радуют своим нарядом посетителей Ботанического сада – яблоня пурпурная и сакура "Аманогава".

Среди сортов рододендронов, на которые вы уже можете полюбоваться – канадский и рододендрон Шлиппенбаха. И с каждым днем число цветущих растений увеличивается. Предполагается, что цветение рододендронов продолжится до середины июня.

Ботанический сад Латвийского университета на ул. Кандавас, 2, открыт ежедневно с 10 до 21. Цена входного билета – от 1,90 до 4,90 евро, для дошкольников, студентов и работников университета, инвалидов – бесплатно.