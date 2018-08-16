ФОТО. В Латвийском музее природы показывают гладиолусы

Delfi Dom Sad
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ФОТО. В Латвийском музее природы показывают гладиолусы
Foto: LETA

С 15 по 19 августа в Латвийском музее природы проходит выставка "Разноцветье гладиолусов – дар моей Латвии". На ней представлены более 150 сортов цветов всех красок радуги от селекционером и цветоводов со всей Латвии.

Гладиолусы благодатные цветы. Они хорошо растут на различной почве, прощают ошибки при удобрении, могут выдержать как засуху, так и повышенную влажность. У этих цветов широкое применение – их можно использовать для составления букетов, различных композиций. Регулярно снимая старые цветы, гладиолусы долго сохраняют свою красоту, так как распускаются новые цветы до верхушки побега.

Выставка организована в сотрудничестве с Латвийским обществом гладиолусов и ирисов. Во время выставки от цветоводов можно будет получить консультацию по выращиванию гладиолусов, а также приобрести луковицы цветов, которые годятся для посадки в августе: лилейников, ирисов. Селекционеры гладиолусов Лаймонис Закис и Висвалдис Винкелис предложат ознакомиться с каталогом выведенных ими сортов.

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Delfi Dom Sad

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