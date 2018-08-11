ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства
Foto: Publicitātes foto

В середине июля в Смилтене завершился конкурс на самые ухоженные хозяйства. Победителей определило компетентное жюри и мы предлагаем взглянуть на фотографии хозяйств, признанных им самыми-самыми.

Приз "Самый ухоженный двор Смилтене-2018" получили два хозяйства — "Kamaldiņa 13" и "Lūžņās". По мнению жюри, оба они очень красивы, но очень разные, каждое со своим характером.

ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства
Foto: Publicitātes foto

В свою очередь приз за самый ухоженный двор в городе или поселке получило хозяйство "Saulgriežu" в Салтупи в лаункалнской волости. На его территории даже расположен частный ботанический сад!

ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства
Foto: Publicitātes foto

Конкурс организуется краевой думой не первый год и каждый год за главные призы идет нешуточная борьба. Так что можно сказать, что побеждают действительно лучшие из лучших. Что надо сделать, чтобы стать первым? Смотрите на фото!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Фото: В Кулдиге выбирают самые ухоженные и цветущие сады и дворы и они впечатляют

Фото: В Кулдиге выбирают самые ухоженные и цветущие сады и дворы и они впечатляют

Календарь садовых работ на август

Календарь садовых работ на август

13 необычных фактов о гортензиях, которые вы должны знать

13 необычных фактов о гортензиях, которые вы должны знать

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее
Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х (2)

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее