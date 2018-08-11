ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства

В середине июля в Смилтене завершился конкурс на самые ухоженные хозяйства. Победителей определило компетентное жюри и мы предлагаем взглянуть на фотографии хозяйств, признанных им самыми-самыми.

Приз "Самый ухоженный двор Смилтене-2018" получили два хозяйства — "Kamaldiņa 13" и "Lūžņās". По мнению жюри, оба они очень красивы, но очень разные, каждое со своим характером.

Foto: Publicitātes foto

В свою очередь приз за самый ухоженный двор в городе или поселке получило хозяйство "Saulgriežu" в Салтупи в лаункалнской волости. На его территории даже расположен частный ботанический сад!

Foto: Publicitātes foto

Конкурс организуется краевой думой не первый год и каждый год за главные призы идет нешуточная борьба. Так что можно сказать, что побеждают действительно лучшие из лучших. Что надо сделать, чтобы стать первым? Смотрите на фото!