Как избежать укусов насекомых: 6 действенных советов для приятного лета

На дворе лето — сезон пикников на свежем воздухе, купаний и ходьбы босиком. Но это также и время, когда насекомые кусают и жалят чаще всего. Reader's Digest рассказывает, как избежать большинства неприятных и болезненных укусов, способных испортить вам весь день.

Не пользуйтесь парфюмом и продуктами по уходу за кожей со сладким запахом

Насекомых привлекают цветы, поэтому неудивительно, что они будут слетаться на ароматную кожу, волосы и одежду. Если вы собираетесь на пикник или прогулку, пользуйтесь средствами без отдушки и не пользуйтесь духами или одеколоном. Если вы не боитесь пахнуть не самым привлекательным образом, то можно пожевать лука или чеснока — эти запахи отпугивают комаров и других насекомых.

Носите одежду спокойных цветов

К сожалению, для любителей одеться поярче и надеть блестящие украшения у нас плохие новости — одежда ярких цветов и узоров и блестящие цветные украшения привлекают жалящих насекомых — пчел, ос, шершней и комаров. Собираясь на пикник на природе, одевайтесь в приглушенные цвета и оставьте яркую бижутерию дома.

Следите за своим стаканчиком

Насекомые любят сладкие напитки, поэтому следите за своим стаканчиком на пикниках и отдыхе под открытым небом, чтобы случайно не сделать глоток, о котором вы еще долго не сможете забыть. Кстати, чтобы защитить свой стакан от непрошеных гостей, возьмите бумажную формочку для кексов, наденьте ее на стакан и проткните посередине трубочкой.

Босиком — на свой страх и риск

Помните, что пчелы очень часто летают возле низко растущего клевера, а в земле могут жить осы. Чтобы избежать укусов, носите обувь, когда ходите по лужайкам и газонам.

Остерегайтесь ульев и гнезд

Нередко гнезда ос и шершней практически незаметны — их строят в укромных местах, например, под каемкой крыши, водосточными желобами или в ветвях деревьев. Поэтому уборку, работы в саду и косить газон нужно с особой осторожностью.

Сохраняйте спокойствие

Когда вокруг вас летает кусающее или жалящее насекомое или оно уже успело на вас приземлиться, то старайтесь не делать резких движений. Двигайтесь плавно и медленно и постарайтесь уйти в более безопасное место или надеть плотную одежду с длинными рукавами и капюшоном.