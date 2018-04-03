Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю

Апрель и май – это самое горячая пора для дачников, огородников и садоводов. Именно в эти весенние месяцы так много нужно сделать и ничего не забыть. Хорошей подсказкой может послужить лунный календарь садовых работ в это напряженное время, пишет портал "Как просто".
Работы с семенами, посадки и пересаживания рассады цветов, овощей и других садовых растений
Ароматические, пряные, лекарственные травки - 29 апреля.
Арбуз и дыня – 21, 27…29 апреля.
Баклажаны – 27, 28, 29 апреля.
Кабачки, патиссоны и тыква – 27, 28, 29 апреля.
Бобовые (горох, бобы, фасоль) – 27, 28, 29 апреля.
Капуста брокколи, брюссельская, краснокочанная – 21 апреля.
Капуста белокочанная, цветная – 17, 21 апреля.
Картофель – 1…7 апреля.
Клубника, земляника – 2, 3 апреля.
Лук на репку – 2…7 апреля.
Лук на зеленое перо – 29 апреля.
Лук порей - 18...21, 29 апреля.
Морковь, пастернак – 1, 2, 3 апреля.
Огурцы, кукуруза – 21 апреля.
Перец сладкий и острый, помидоры – 29 апреля.
Петрушка листовая – 21 апреля.
Петрушка корневая – 1, 2, 3, 7 апреля.
Подсолнечник - 20...24, 27...29 апреля.
Редис – 1, 2, 3, 7 апреля.
Редька, репа – 1, 2, 3 апреля.
Салат, шпинат – 17, 21 апреля.
Свекла столовая – 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля.
Сельдерей – 12, 13, 17, 21 апреля.
Укроп, фенхель – 19…21, 25, 26, 29 апреля.
Чеснок – 2…5, 29 апреля.
Цветы из семян – 21, 25…28 апреля.
Цветы из луковиц и корневищ – 2, 3, 7 апреля.
Неблагоприятные дни: - 9, 10, 16 апреля.
Работы по уходу за растениями
Внесение минеральных подкормок – 17, 21, 29 апреля.
Внесение органических подкормок – 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля.
Вспашка, перекопка, рыхление почвы – 4, 5, 9, 10, 14, 15 апреля.
Компостирование – 12, 13 апреля.
Опрыскивание растений – 14, 15 апреля.
Полив – 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29, 30 апреля.
Прививка – 21, 29 апреля.
Прополка – 14, 15 апреля.