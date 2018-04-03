Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю

Апрель и май – это самое горячая пора для дачников, огородников и садоводов. Именно в эти весенние месяцы так много нужно сделать и ничего не забыть. Хорошей подсказкой может послужить лунный календарь садовых работ в это напряженное время, пишет портал "Как просто".

Работы с семенами, посадки и пересаживания рассады цветов, овощей и других садовых растений Ароматические, пряные, лекарственные травки - 29 апреля. Арбуз и дыня – 21, 27…29 апреля. Баклажаны – 27, 28, 29 апреля. Кабачки, патиссоны и тыква – 27, 28, 29 апреля. Бобовые (горох, бобы, фасоль) – 27, 28, 29 апреля. Капуста брокколи, брюссельская, краснокочанная – 21 апреля. Капуста белокочанная, цветная – 17, 21 апреля. Картофель – 1…7 апреля. Клубника, земляника – 2, 3 апреля. Лук на репку – 2…7 апреля. Лук на зеленое перо – 29 апреля. Лук порей - 18...21, 29 апреля. Морковь, пастернак – 1, 2, 3 апреля. Огурцы, кукуруза – 21 апреля. Перец сладкий и острый, помидоры – 29 апреля. Петрушка листовая – 21 апреля. Петрушка корневая – 1, 2, 3, 7 апреля. Подсолнечник - 20...24, 27...29 апреля. Редис – 1, 2, 3, 7 апреля. Редька, репа – 1, 2, 3 апреля. Салат, шпинат – 17, 21 апреля. Свекла столовая – 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля. Сельдерей – 12, 13, 17, 21 апреля. Укроп, фенхель – 19…21, 25, 26, 29 апреля. Чеснок – 2…5, 29 апреля. Цветы из семян – 21, 25…28 апреля. Цветы из луковиц и корневищ – 2, 3, 7 апреля. Неблагоприятные дни: - 9, 10, 16 апреля. Работы по уходу за растениями Внесение минеральных подкормок – 17, 21, 29 апреля. Внесение органических подкормок – 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля. Вспашка, перекопка, рыхление почвы – 4, 5, 9, 10, 14, 15 апреля. Компостирование – 12, 13 апреля. Опрыскивание растений – 14, 15 апреля. Полив – 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29, 30 апреля. Прививка – 21, 29 апреля. Прополка – 14, 15 апреля.