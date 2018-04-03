Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю

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Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю
Foto: Pixabay

Апрель и май – это самое горячая пора для дачников, огородников и садоводов. Именно в эти весенние месяцы так много нужно сделать и ничего не забыть. Хорошей подсказкой может послужить лунный календарь садовых работ в это напряженное время, пишет портал "Как просто".

Работы с семенами, посадки и пересаживания рассады цветов, овощей и других садовых растений

Ароматические, пряные, лекарственные травки - 29 апреля.

Арбуз и дыня – 21, 27…29 апреля.

Баклажаны – 27, 28, 29 апреля.

Кабачки, патиссоны и тыква – 27, 28, 29 апреля.

Бобовые (горох, бобы, фасоль) – 27, 28, 29 апреля.

Капуста брокколи, брюссельская, краснокочанная – 21 апреля.

Капуста белокочанная, цветная – 17, 21 апреля.

Картофель – 1…7 апреля.

Клубника, земляника – 2, 3 апреля.

Лук на репку – 2…7 апреля.

Лук на зеленое перо – 29 апреля.

Лук порей - 18...21, 29 апреля.

Морковь, пастернак – 1, 2, 3 апреля.

Огурцы, кукуруза – 21 апреля.

Перец сладкий и острый, помидоры – 29 апреля.

Петрушка листовая – 21 апреля.

Петрушка корневая – 1, 2, 3, 7 апреля.

Подсолнечник - 20...24, 27...29 апреля.

Редис – 1, 2, 3, 7 апреля.

Редька, репа – 1, 2, 3 апреля.

Салат, шпинат – 17, 21 апреля.

Свекла столовая – 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля.

Сельдерей – 12, 13, 17, 21 апреля.

Укроп, фенхель – 19…21, 25, 26, 29 апреля.

Чеснок – 2…5, 29 апреля.

Цветы из семян – 21, 25…28 апреля.

Цветы из луковиц и корневищ – 2, 3, 7 апреля.

Неблагоприятные дни: - 9, 10, 16 апреля.

Работы по уходу за растениями

Внесение минеральных подкормок – 17, 21, 29 апреля.

Внесение органических подкормок – 2, 3, 7, 8, 12, 13 апреля.

Вспашка, перекопка, рыхление почвы – 4, 5, 9, 10, 14, 15 апреля.

Компостирование – 12, 13 апреля.

Опрыскивание растений – 14, 15 апреля.

Полив – 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29, 30 апреля.

Прививка – 21, 29 апреля.

Прополка – 14, 15 апреля.

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