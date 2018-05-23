Красивые и чрезвычайно опасные бронзовки: способы борьбы

Бронзовку так назвали за красивый зеленый отлив с бронзовым оттенком. На самом деле бронзовка черного цвета, просто ее пластины так преломляют цвет, что глаз человека воспринимает их как зеленый с переливами.

Этот красивый и очень вредный жук встречается у нас практически везде, где растут деревья и кустарники, пишет портал "Хозяйство". Появляется она в саду во время цветения и продолжает активную деятельность еще четыре месяца. В качестве гнезда они выбирают муравейники и перегнойные кучи, откладывая там свои яйца. Причем законные обитатели этих жилищ никак не реагируют на незваных гостей.

Главный рацион бронзовок – листья растений. Но во время цветения переходят на содержимое цветков, полностью выгрызая у них серединку и приводя в негодность. Именно этим они и наносят свой основной вред. Правда, привлекают их и сладкие ягоды, и фрукты.

Если жуков много, то урон урожаю будет ощутимым. Больше всего бронзовку привлекают светлые и ароматные цветки – белые, розовые или желтые… Причем, пожирать их они могут начинать еще на стадии бутонов, из-за чего цветок или увядает, или приобретает уродливый вид. Поэтому этого жука особенно не любят цветоводы.

Лучше всего бороться с неприятелем профилактическими мерами. Например, перекопкой почвы ранней весной, так как жук уходит на глубину, чтобы переждать холодное время, и, попав на свежий весенний воздух, в большинстве своем погибает. Также надо убрать с участка гнилые пни и кучи мусора, так как в них жук любит делать яйцекладки. Привлекайте в сад птиц. Они уничтожают как взрослых жуков, так и их личинки.

Можно собирать жуков во время пасмурной погоды или рано утром, так как в прохладное время они сидят на ветках неподвижно и не летают. Их можно стрясти на пленку или брезент, спокойно собрать и уничтожить. Можно собрать жуков и в теплую погоду, предварительно опрыскав деревья холодной водой.

Из народных методов популярны опрыскивания настоем лука, чеснока, пижмы, полыни… Они не убивают, а только обманывают вредителя, но работает этот метод далеко не всегда.

Победить бронзовку в отдельно взятом саду вряд ли удастся. Она прилетит от соседей, но значительно снизить ее численность можно в том числе и обработками почвы под деревьями соответствующими препаратами.