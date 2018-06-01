Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года
Foto: Shutterstock

Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.

Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.

1-2 июня, пятница-суббота

Начало месяца – не самое благоприятное время для декоративных растений, но лучший период для работы с корнеплодами, луковичными и клубневыми.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
размножение корнеплодов и луковичных;
работа с луковичными и клубневыми цветами;
посев и посадка пряных трав;
посадка любых саженцев в контейнерах (декоративных растений);
подкормка органическими удобрениями;
пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
рыхление почвы и мульчирование посадок;
обрезка на любых деревьях.

Работы, от которых лучше отказаться:

пересадка травянистых многолетников, комнатных растений, кустов и деревьев;
посев газона;
стрижка газона и покос трав;
закладка водных объектов.

3 июня, воскресенье

Непродуктивный день, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

прополка и борьба с сорняками;
обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
меры защиты для комнатных культур;
поливы декоративных садовых и комнатных растений;
сбор урожая, заготовка сена, трав;
обрезка на кустарниках и деревьях;
прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений;
предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
полив и подкормки овощей;
стрижка и ремонт газона;
строительство новых прудов и работы на водных объектах.

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Delfi Dom Sad

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