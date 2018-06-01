Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года

Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.

Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.

1-2 июня, пятница-суббота

Начало месяца – не самое благоприятное время для декоративных растений, но лучший период для работы с корнеплодами, луковичными и клубневыми.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;

размножение корнеплодов и луковичных;

работа с луковичными и клубневыми цветами;

посев и посадка пряных трав;

посадка любых саженцев в контейнерах (декоративных растений);

подкормка органическими удобрениями;

пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;

рыхление почвы и мульчирование посадок;

обрезка на любых деревьях.

Работы, от которых лучше отказаться:

пересадка травянистых многолетников, комнатных растений, кустов и деревьев;

посев газона;

стрижка газона и покос трав;

закладка водных объектов.

3 июня, воскресенье

Непродуктивный день, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

прополка и борьба с сорняками;

обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;

меры защиты для комнатных культур;

поливы декоративных садовых и комнатных растений;

сбор урожая, заготовка сена, трав;

обрезка на кустарниках и деревьях;

прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

полив и подкормки овощей;

стрижка и ремонт газона;

строительство новых прудов и работы на водных объектах.