Лунный календарь для садовых работ на 1-3 июня 2018 года

Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.
Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.
1-2 июня, пятница-суббота
Начало месяца – не самое благоприятное время для декоративных растений, но лучший период для работы с корнеплодами, луковичными и клубневыми.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
размножение корнеплодов и луковичных;
работа с луковичными и клубневыми цветами;
посев и посадка пряных трав;
посадка любых саженцев в контейнерах (декоративных растений);
подкормка органическими удобрениями;
пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
рыхление почвы и мульчирование посадок;
обрезка на любых деревьях.
Работы, от которых лучше отказаться:
пересадка травянистых многолетников, комнатных растений, кустов и деревьев;
посев газона;
стрижка газона и покос трав;
закладка водных объектов.
3 июня, воскресенье
Непродуктивный день, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
прополка и борьба с сорняками;
обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
меры защиты для комнатных культур;
поливы декоративных садовых и комнатных растений;
сбор урожая, заготовка сена, трав;
обрезка на кустарниках и деревьях;
прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.
Работы, от которых лучше отказаться:
посевы, посадки или пересадки любых растений;
предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
полив и подкормки овощей;
стрижка и ремонт газона;
строительство новых прудов и работы на водных объектах.