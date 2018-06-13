По народным поверьям: какие деревья лучше сажать у дома?

Если вы уже построили дом, то следующий пункт — посадить дерево. Но какое дерево выбрать? Анна Скариня из Praktiski.lv предлагает взглянуть на этот вопрос с ракурса народных поверий и традиций.

Деревья с начала времен окружали человека и стали неотъемлемой частью культуры, мировоззрения, традиций людей во всех странах мира. В народных поверьях деревья связаны со здоровьем, плодородием, ростом и благополучием. Согласно этим преданиям, посаженное дерево может влиять на судьбу жильцов дома, охраняя их и даруя им силу.

Вишня

Весной цветущие вишни благоухают нежными белыми цветками, а летом радуют сладкими ягодами. Это неприхотливые деревья, не требующие особого ухода. Во многих странах, в том числе и в Азии, вишня считается деревом, приносящим удачу, улучшающим благосостояние. Под вишней хорошо разводить костры, поэтому для посадки вишни лучше всего выбрать место, где будут готовить еду на открытом огне. Также стоит помнить, что вишни любят влажную и удобренную почву.