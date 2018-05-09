Работа над ошибками: Что пошло не так с розами и как это исправить

Роз бояться — сад не сажать. Однако и у опытных садоводов порой случаются ошибки, из-за которых болеют и гибнут растения, снижается декоративность цветника. Создать исчерпывающий гид по уходу за розами — невозможно в рамках одной статьи. Портал Houzz.ru рассказывает о самых частых ошибках и тех зонах, на которые нужно обратить внимание.

1. Плохой посадочный материал

Саженцы роз, как и других кустарников (розы являются кустарниками по форме роста), продают с открытой и закрытой корневой системой. У каждой свои плюсы и минусы.

Открытая корневая система легче пересыхает и повреждается, зато ее состояние легче оценить.

Закрытая — обычно более развита, растение легче переживает пересадку (а точнее, перевалку), но состояние корневой системы оценить сложнее. В норме такие саженцы должны быть выращены в том контейнере, в котором они продаются. В этом случае они имеют крепкую корневую систему, которая равномерно оплетает земляной ком, с большим количеством всасывающих корешков.

На практике растение с открытой корневой системой часто просто помещают в контейнер и засыпают грунтом. Это позволяет предохранить корни от пересыхания, что, в общем-то, хорошо. У добросовестного продавца это будет сделано явно: емкость в таком случае небольшая, а земля служит лишь защитой.

Как понять? Чтобы оценить состояние саженца при покупке, внимательно его осмотрите. Веточки должны сохранять некоторую упругость. Корни не должны быть коричневыми на срезах и сильно согнутыми. Нигде не должно быть признаков гнили, при ощупывании не должна проминаться кора. Особенно важно состояние места прививки для привитых роз. Это утолщение в районе перехода корня в ствол — розы прививают в корневую шейку, если не стремятся получить штамбовую форму. Многие производители покрывают саженец воском. Это эффективный метод защиты, но оценить состояние растения становится почти невозможно. Снизить риск можно, покупая посадочный материал у проверенного поставщика.

Часто продаваемые весной саженцы дружно идут в рост, выпуская зеленые побеги (или белые, если они развивались без света). Новичкам кажется, что это хорошо: значит, роза точно жива. Действительно, это подтверждает жизнеспособность саженца, хотя порой и вызвано обработкой стимуляторами роста. Но если вы не собираетесь высаживать растение в ближайшие несколько дней, то сохранить проснувшийся саженец до посадки бывает сложно.

В идеале на ветвях могут быть проснувшиеся почки, но не должно быть длинных свежих побегов. Если же вы все-таки купили розу с молодыми побегами, а сажать ее еще рано, не обламывайте ростки — это пробудит другие почки, которые тоже раньше времени пойдут в рост. А если и они впоследствии погибнут, то живых спящих почек может не остаться — их не так много у саженца, который обрезают довольно коротко. Проснувшиеся растения до посадки выдерживают в прохладном месте: в подвале, на лоджии или веранде при температуре от 0 до 4 градусов, поддерживая почву увлажненной. В дальнейшем после посадки рано проснувшихся роз их нужно будет особенно тщательно притенять.