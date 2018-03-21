Севооборот "травы" на даче: Как правильно чередовать грядки и совмещать растения

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Севооборот "травы" на даче: Как правильно чередовать грядки и совмещать растения
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Севооборот — экзотичное для многих слово, однако если подходить к садоводству и огородничеству по науке, то применять его просто необходимо. Мы расскажем про основы, которые не вредно знать каждому.

Севооборот — это смена растений на грядках с извлечением в процессе максимальной пользы. Его необходимо проводить для того, чтобы защитить растения от вредителей, а также обеспечить их максимальный рост, ведь разные группы растений берут из почвы (и отдают в нее!) разные вещества. Устроив "ротацию", вы предотвратите истощение почвы и все у вас будет расти и процветать.

Разделение растений

С точки зрения ботаники растения делятся вовсе не так, как их делят кулинары (плодовые, листовые, корнеплоды и т.д.). Основные ботанические семейства следующие:
• астровые (салат, артишок, топинамбур);
• бобовые (горох, бобы, фасоль, соя);
• крестоцветные (капусты, горчица листовая, редис, редька, репа, хрен);
• луковые (однолетние и многолетние виды лука, чеснок);
• маревые (мангольд, свекла, шпинат);
• пасленовые (баклажан, картофель, перец, томат);
• сельдереевые (морковь, петрушка, укроп, сельдерей, тмин, анис и др.);
• тыквенные (арбуз, кабачок, огурец, тыква).

Зная, к какой группе принадлежит то или иное растение, можно правильно спланировать ему замену. Кроме того, вредители у всех групп тоже разные и если вы регулярно чередуете растения на грядках, то вредные насекомые "путаются" и размножаются не так активно, если в одном и том же месте десять лет подряд живут их любимые огурцы.

Севооборот рекомендуется проводить раз в 3-5 лет, обычно для простоты берут четыре года — срок, подходящий для большинства культурных растений.

Кто истощает и кто обогащает

Сильнее всех истощают почву и нуждаются в регулярном участии в севообороте капустные и лук-порей, за ними идут тыквенные. Пасленовые и разные луки менее активны в деле истощения почвы, а самые щадящие — корнеплоды, поскольку они добывают себе пропитание с большой глубины.

Все бобовые культуры являются "обогатителями" — их высаживают по завершении четырехлетнего цикла и они здорово восстанавливают почву, истощенную, например, капустными.

Да, растения не только забирают, но и дают — выделяют органические вещества вроде ферментов, кислот, витаминов, гормонов и колинов. Последнее критичнее всего — чем больше в почве колинов от одной группы растений, тем хуже урожай. В итоге за пять лет почва может быть ими забита так, что урожайность по сравнению с первым годом снизиться втрое!

Чувствительнее всех в этом плане овощи из семейства маревых (мангольд, свекла, шпинат) и бобовые (горох, бобы, фасоль). Их можно высевать на старое место не ранее, чем через четыре года.

Борьба с вредителями

Вредители и возбудители болезней также любят "свои" культуры, а если устроить грамотный севооборот, у многих "гадов" просто не будет шансов закрепиться за "своим" растением. Некоторые растения своим присутствием отпугивают вредителей друг друга. Самый распространенный пример такого соседства — лук и морковь. Другие варианты можно посмотреть в таблице совместимости.

Растения-защитники

В роли защитников также часто выступают декоративные растения, которым, казалось бы, не место на грядке. Самые универсальные — бархатцы и ноготки (календула), навязчивый запах которых не по душе большинству огородных вредителей. В качестве защитников могут выступать и пряно-ароматические травы (мята, мелисса, тимьян, шалфей и другие). Их дополнительный "бонус" — привлечение в огород опылителей. Правда, в этом деле важно не переусердствовать — некоторые декоративные растения очень агрессивно размножаются. Взять хотя бы мяту, которую просто запрещено сажать в открытый грунт, не огородив ее корневую систему горшком или вкопанным контейнером.

Рисуем план

Говоря о практике севооборота и не вдаваясь излишне в теорию — применяйте четырехлетний цикл, рисуя в специальной тетради план на каждый год. Принцип — на самую богатую почву, отдохнувшую под бобовыми, сажайте самые требовательные к питанию культуры (начиная с капустных), а затем меняйте на менее требовательные.

В схеме также должны быть растения-помощники и все это надо делать с учетом таблицы совместимости! Схемы обязательно надо хранить все четыре года и постоянно сверяться с ними при составлении очередного плана. Применяйте севооборот — и все в вашем саду-огороде будет цвести и давать обильный урожай!

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