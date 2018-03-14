Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада

Delfi Dom Sad
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Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада
Foto: Shutterstock

Начало весны – самое время подумать о том, каким будет ваш сад в этом году. И если прошлогодние посадки вас чем-то не удовлетворили, то сейчас – самое время для экспериментов. Одним из вариантов "нового" сада может стать сад душистый, который будет благоухать всеми возможными ароматами.

Но даже если вы не готовы сажать все эти вкусно пахнущие цветы сразу, то выбрать для себя одно-два растения оказывается легко и просто. Мы, например, очень уважаем флоксы и энотеру. А уж что покажется наиболее оптимальным для вас – вам и решать! Вот 12 различных вариантов:

Создаем душистый сад: сажаем гелиотроп

Создаем душистый сад: сажаем гелиотроп

Создаем душистый сад: сажаем ваточник

Создаем душистый сад: сажаем ваточник

Создаем душистый сад: сажаем гиацинты

Создаем душистый сад: сажаем гиацинты

Создаем душистый сад: сажаем ландыши

Создаем душистый сад: сажаем ландыши

Создаем душистый сад: сажаем примулу сиккимскую

Создаем душистый сад: сажаем примулу сиккимскую

Создаем душистый сад: сажаем монарду

Создаем душистый сад: сажаем монарду

Создаем душистый сад: сажаем лабазник

Создаем душистый сад: сажаем лабазник

Создаем душистый сад: сажаем флоксы

Создаем душистый сад: сажаем флоксы

Создаем душистый сад: сажаем лаванду

Создаем душистый сад: сажаем лаванду

Создаем душистый сад: сажаем герань

Создаем душистый сад: сажаем герань

Создаем душистый сад: сажаем вечерницу матроны

Создаем душистый сад: сажаем вечерницу матроны

Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю

Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю

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Delfi Dom Sad

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