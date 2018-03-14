Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада

Начало весны – самое время подумать о том, каким будет ваш сад в этом году. И если прошлогодние посадки вас чем-то не удовлетворили, то сейчас – самое время для экспериментов. Одним из вариантов "нового" сада может стать сад душистый, который будет благоухать всеми возможными ароматами.
Но даже если вы не готовы сажать все эти вкусно пахнущие цветы сразу, то выбрать для себя одно-два растения оказывается легко и просто. Мы, например, очень уважаем флоксы и энотеру. А уж что покажется наиболее оптимальным для вас – вам и решать! Вот 12 различных вариантов: