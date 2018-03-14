Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада

Начало весны – самое время подумать о том, каким будет ваш сад в этом году. И если прошлогодние посадки вас чем-то не удовлетворили, то сейчас – самое время для экспериментов. Одним из вариантов "нового" сада может стать сад душистый, который будет благоухать всеми возможными ароматами.