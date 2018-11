Interneta hits: Kas patiesībā slēpjas aiz perfekta saderināšanās foto

Laikmetā, kad sasniegumi tiek mērīti "laikos" un sarkanajās sirsniņās, daudziem nākas pamatīgi nopūlēties, lai sociālajos tīklos uzburtu pasaku par savu perfekto dzīvi, un nereti palīgā nākas skriet arī draugiem un vairākiem citiem palīgiem, lai īstajā vietā un laikā taptu ideāls foto.

Milzu sabiedrības un ārzemju plašsaziņas līdzekļu uzmanību izpelnījušies foto, kas uzskatāmi nodemonstrē, ka ne vienmēr šķietami perfektā bildīte, kas izlikta publiskai apskatei internetā, ir tik perfekta, vēsta raidsabiedrība BBC.

Stāsta galvenā varone ir kāda līgava no Melburnas Austrālijā. Sieviete saņēmusi bildinājumu un vēlējusies sociālajos tīklos atrādīt savu spožo gredzentiņu. Topošā sieva gan nav bijusi mierā ar faktu, ka gredzens viņas pirkstā uzvilkts dienā, kad rociņas nav rotājis glīts manikīrs, tāpēc palīgā steigusi viņas māsīca.

"Manas māsīcas puisis viņu bildināja, bet viņai nebija uztaisīts manikīrs," "Twitter" tīklā vēstījusi līgavas radiniece, padaloties ar bildēm, kurās redzams, kas patiesībā noticis skaistā bildinājuma foto aizkadrā.

Māsīcai, kurai, kā reiz, bijis uztaisīts manikīrs, nācies uzvilkt pirkstā saderināšanās gredzenu un, tupot uz grīdas, savu plaukstu izstiept pret telefona kameru, kamēr topošais vīrs un sieva fonā sabučojušies. Trijotnei izdevies radīt ilūziju, ka pret kameru izslietā plauksta pieder līgavai.

Amizantie foto sajūsminājuši daudzus, un Džennas tvīts dažu dienu laikā izpelnījies vairāk nekā 945 tūkstošus "patīk", kā arī iespaidīgu retvītu birumu.

Dženna savos vēlākajos tvītos atklājusi sīkākas detaļas par bildinājuma aizkulisēm. Tā, piemēram, līgava strādā par medmāsiņu, tāpēc viņa nekad nelako nagus. Džennas māsīca nemaz nav nojautusi, ka saņems bildinājumu, jo mīļotais savai izredzētajai sākotnēji apgalvojis, ka tā būšot ballīte par godu viņa vecāku kāzu gadadienai.

Savukārt amizanto foto no malas uzņēmis fotogrāfs, kurš it kā bijis uzaicināts uz vecāku kāzu gadadienu.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg