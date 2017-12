Kā vēsta vairāki britu mediji, pirmssvētku laikā karaļnama fanus satraukusi Kembridžas hercogu pāra, prinča Viljama un viņa mīļotās Katrīnas, Ziemassvētku foto.

Vērīgākie Kensingtonas pils publiskotajā foto pamanījuši kādu dīvainību – pozējot kopā ar vīru un bērniņiem, hercogiene Katrīna "pazaudējusi" labo roku, kas radījis daudz minējumus. Vieni uzskata, ka piedzīvota fotoapstrādes kļūda, bet citi izteikuši draiskus minējumus par to, kur, bildējoties oficiālajam foto, atradusies hercogienes roka.

Atgādinām, ka šī gada izskaņa britu karaliskās ģimenes dzīvē ir bijusi notikumiem pārbagāta – septembrī tapa zināms, ka Katrīna un Viljams kļūs par vecākiem trešajam bērnam, novembrī karaliene Elizabete II un princis Filips atzīmēja 70. kāzu jubileju, bet drīz vien princis Harijs paziņoja par saderināšanos.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph was taken earlier this year by @ChrisJack_Getty at Kensington Palace. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 18, 2017