Foto: Kadri no video

Vairumam latviešu nav ne mazākās nojausmas par Helovīna svinēšanas paražām un šo svētku patieso nozīmi, bet tradīcija tērpties spocīgos kostīmos un iet diedelēt saldumus bērnu un jauniešu vidū kļūst arvien populārāka. Tiesa, ne visi ir mierā ar to, ka pie viņu durvīm klauvējas svešinieki un prasa našķus.

Mēdz sacīt, ka dzīvē visu vajag tvert vieglāk un neiespringt par nebūtiskām lietām. Tā, piemēram, kāds puisis Liepājā vārdā Aigars Helovīna naktī nevis bubinājis un šķendējies par nelūgtajiem viesiem, bet pats asprātīgi un sirsnīgi izāzējis saldumu tīkotājus.

Puisis bērniņiem našķu vietā devis dažādus dārzeņus, piemēram, sīpolus un burkānus, kā arī citas pārtikas lietas – ātri vārāmās nūdeles jeb "roltonus", konservētu skumbriju, konservētu kukurūzu un daudz ko citu. Tāpat arī viesiem tikušas ziepes, ūdens un zobupasta. Jauniešu reakcijas iemūžinātas video.

"Arī šogad manas mājas apciemoja Liepājas Helovīnu jaunatne, dauzoties logos un zvanoties vārtos. Paldies visiem helovīnistiem, kuri šovakar mani biedēja ar maskām un bez tām. Ar nepacietību gaidu nākamā gada logu tīrīšanas tradīciju," vēstījis Aigars, kurš "Facebook" padalījies ar video.

Sižets reti kuru atstājis vienaldzīgu, un tas nepilnas diennakts laikā kļuvis par vietējā mēroga sensāciju, izpelnoties vairāk nekā 45 tūkstošus skatījumu. Tāpat arī ļaudis videoklipu naski komentējuši un ar to dalījušies.

Kā komentāros atzinis Aigars, daudz kas no safilmētā palicis aizkadrā, un uz kādas komentētājas norādi, ka neesot smuki bērniem mest končas, kā viņš to vienā no epizodēm dara, puisis atbildējis, ka pēcāk jau viņš viesiem esot iedevis našķus un viss bijis kārtībā.