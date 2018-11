Pašmāju sensācija: Skutelis iesmej par simtgades salūta lielajām izmaksām

Godinot Latvijas simtgadi, nacionālā lidsabiedrība " airBaltic " 14 jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām šoruden devusi Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus . Kad tapa zināms, ka viens no lidaparātiem tiks dēvēts Ogres vārdā, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "milzis/cilvēkēdājs", daudzi vīpsnāja par to, kāda varētu būt ārzemju viesu reakcija. Amizantu misēkli nosaukums sagādājis arī lidsabiedrības vadītājam Martinam Gausam.