Britu prinča Harija un amerikāņu aktrises Meganas Mārklas kāzu gaidās īpaši sarosījušies dažādu suvenīru ražotāji, kas savā domas lidojumā neaprobežojas tikai ar ierastajiem šķīvjiem, krūzēm un dvielīšiem. Par godu karaliskajām kāzām radīti arī prezervatīvi un vemšanas maisiņi.

Lielbritānijas kompānija "Crown Jewels" šopavasar sākusi ražot ekskluzīvus prezervatīvus, kuru iepakojumu rotā smaidošs princis Harijs un viņa līgava. Katrā kastītē ir četri prezervatīvi, kas, kā liecina apraksts uz tās, "derēs jebkuram princim".

Viena iepakojuma cena – 10 britu sterliņu mārciņas (aptuveni 11 eiro un 45 centi). Turklāt, kas interesanti, atverot kastīti, sāk skanēt ekskluzīva melodija, kurā kopā samiksētas Lielbritānijas un ASV himnas.

"Karaliskās kāzas ir mīlestības svinēšana. Tāpat kā mūsu ekskluzīvie apvalciņi. Mēs lepni stāvam kopā ar saviem amerikāņu brālēniem un māsīcām, paceļot tostu par laimīgo pāri un mīlniekiem visā pasaulē," vēstījis prezervatīvu ražotājs, divdomīgi norādot, ka "your prince will come", kas, kā zināms var tikt tulkots kā "tavs princis atnāks" vai "tavs princis sasniegs kulmināciju".

Savukārt grafiskā grafiskā dizainere Lidija Leita radījusi vemšanas maisiņus, uz kuriem uzdrukāta topošā vīra un sievas sejas. "Vēl viens hercogs, kas liks tev apvemties (Another Duke to make you puke)," uz maisiņiem uzrakstījusi autore.

Jau vēstīts, ka Harijs un Megana gredzenus mīs sestdien, 19. maijā, Vindzoras pils Svētā Džordža kapelā.