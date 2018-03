Foto: Kadrs no video

ASV prezidents Donalds Tramps ne vienu reizi vien bijis komiķu un jokdaru iedvesmas avots, un šonedēļ tapusi jauna parodija, kuras sižets risinās ap Trampu un Tieslietu ministrijas īpašo prokuroru Robertu Milleru, kurš, kā zināms, izmeklē to, vai Krievija iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanu procesā 2016. gadā.

Jau vēstīts, ka Millers arī pēta, vai Tramps mēģinājis aizkavēt izmeklēšanu, un šonedēļ tika vēstīts, ka viņš apspriedies ar Baltā nama advokātiem par prezidenta nopratināšanu. Jezga ap šo lietu izpelnījusies lielu mediju un sabiedrības ievērību, un arī jokdari nav spējuši palikt vienaldzīgi.

Britu aktieris, komiķis un amerikāņu TV šova "The Late Late Show", kas tiek demonstrēts kanālā CBS, vadītājs Džeimss Kordens meties uz vienu roku ar populāro jamaikiešu mūziķi Šagiju, un tapis asprātīgs skečs par Trampa un Millera atšķirīgajiem viedokļiem.

Viena no Šagija populārākajām dziesmām ir "It Wasn't Me" ("Tas nebiju es"), kas iznāca 2000. gadā. Tās oriģinālajā versijā tiek dziedāts par puisi, kurš ir neuzticīgs savai meitenei, bet visu noliedz.

Savukārt šonedēļ iznākušajā video Šagijs atveidojis Trampu, kurš noliedz visas Millera izvirzītās apsūdzības. Īpašā prokurora tēlā iejuties Kordens.