Sociālajos tīklos un mediju ziņu virsrakstos plaši izskanējis Keitas Bulenas vārds. Jaunā sieviete "Twitter" tīklā kļuvusi par īstu sensāciju, kad aizvadītās nedēļas izskaņā padalījusies ar foto, kurā viņa atrādījusi iespaidīgu tetovējumu – uzrakstu "vegan" (vegāns), kas stiepjas no viņas deniņiem līdz pierei.

Kāds, iespējams, teikts, ka Keita parādījusi milzu drosmi, tomēr vairums interneta lietotāju apšaubījuši viņas veselo saprātu. Ļaudis pret meiteni bijuši visai nežēlīgi – daži viņu mudinājuši doties pie psihologa, citi ironizējuši, ka diezin vai ar šādu tetovējumu uz sejas viņai izdosies atrast darbu, un dažādas asprātības birušas kā no pārpilnības raga.

Tiesa, pašai tetovējuma īpašniecei, šķiet, ir pilnīgi nospļauties par to, ko domā citi. "Es nolēmu uztaisīt šo tetovējumu, jo esmu dedzīga vegānisma atbalstītāja un zinu, ka visu mūžu būšu vegāne.

Protams, ka tetovējums uz sejas izpelnījās arī negatīvu reakciju, jo cilvēki acīmredzot ļoti sabēdājas ikreiz, kad ierauga vārdu "vegāns"," Keita pastāstījusi izklaides izdevumam "Lad Bible".

Tāpat arī Keita pastāstījusi, ka vegānismam pievērsusies pirms pāris gadiem, jo viņai esot žēl dzīvnieciņu, kas tiek nežēlīgi nogalināti, lai cilvēki varētu iegūt pārtiku.

"Cilvēki ir tik ļoti novērsušies no tā, ko viņi ēd, ka daudzi ir aizmiruši, ka tās arī ir dzīvas būtnes, kuras jūt sāpes un emocijas tāpat kā mēs.

Pirms pāris nedēļām protestēju pie kautuves Mančestrā, un cūku kliedzieni un vaidi, kad tās tika nogalinātas ar gāzi, bija briesmīgākais, ko jebkad esmu dzirdējusi, tas bija sirdi plosoši," sāpīgās atmiņās dalījusies Keita, kura arī uzsvērusi – tetovējums nemaz neesot tik liels, lai to vajadzības gadījumā nevarētu paslēpt zem grima.

