Kensingtonas pils oficiālajā "Twitter" kontā publicēti vairāki video, kuros apkopoti svarīgākie un spilgtākie aizvadītā gada notikumi.

Kadru izlasē iekļauti tādi zīmīgi brīži kā mazā prinča Džordža pirmā skolas diena, Kembridžas hercogienes Katrīnas māsas Pipas kāzas, princeses Diānas nāves gadadienas piemiņas pasākums, prinča Harija un amerikāņu aktrises Meganas Mārklas saderināšanās un daudzi citi īpaši notikumi.

Tāpat arī plaši atspoguļotas karaliskās ģimenes pārstāvju oficiālās ārvalstu vizītes, tajā skaitā arī prinča Viljama un hercogienes Katrīnas brauciens uz Poliju, kur viņiem līdzi bija devušies arī abi bērniņi Džordžs un Šarlote.

For our final highlights video, let's take a look back at some of the key family moments this year. pic.twitter.com/gwVftwrcso— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 31, 2017